A pranon të vaksinohet kundër Covid-19? Përgjigjet Ilir Meta: Nëse mjekët..

Kreu i Shtetit, Ilir Meta u shpreh se vaksina kundër COVID-19, e cila është autorizuar për përdorim në disa vende evropiane, por jo vetëm, është një masë pozitive për parandalimin e pandemisë.

Në një intervistë për Quo Vadis, Meta tha se nëse do të jetë e domosdoshme edhe ai do ta bëjë vaksinën, por gjithmonë në varësi të këshillave që do t’i japin mjekët.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Meta: Vaksinimi është një proces që duhet të ishim kujdesur më shumë, më parë. Ne e kemi nxitur qeverinë për masat që duhet të marrë dhe duhet të jetë më transparente dhe koherente në qëndrimet e saj. Kjo vaksinë është masë pozitive dhe parandaluese.

Presidenti i Republikës do të vaksinohet?

Meta: Kjo do të jetë në varësi të këshillave të mjekëve dhe pse jo nëse ata do të gjykojnë se kjo do të jetë e rëndësishme dhe e domosdoshme, përse jo. Si gjithë të tjerët.