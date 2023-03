Shpresë në Greqi pas mbërritjes së vaksinës, përgjysmohen rastet me Covid-19

Greqia do të nisë nesër me urgjencë vaksinimin kundër koronavirusit dhe i gjithë ky nxitim e ka një shkak, i cili lidhet me numrin e lartë të të prekurve dhe të vdekurve.

Autoritetet greke raportojnë për 46 të vdekur gjatë 24 orëve të fundit nga koronavirusi, ndërsa numri i të prekurve është 262.

Ndërkohë, raportohet për 473 persona të intubuar, jeta e të cilëve është në rrezik.

Një ditë më parë, Greqia raportoi 617 raste të reja dhe përgjysmimi i shifrës së të prekurve sot duket si një frymëmarrje për sistemin spitalor grek.