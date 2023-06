Policia e Korçës zbardh ngjarjen: Një 19-vjeçar qëlloi me armë në ajër pas konfliktit me dy të tjerë

Policia e Korçës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur sot në lagjen 17, ku janë dëgjuar disa të shtëna me armë.

Sipas tyre, në ajër ka qëlluar një 19-vjeçar me iniciale E. S., pas konfliktit që kishte pasur me dy të tjerë.

Korçë/Informacion paraprak

Më datë 25.12.2020, rreth orës 10:15, në lagjen nr. 17, Korçë, shtetasi E. S., 19 vjeç, dyshohet se pas një konflikti të çastit me dy persona të tjerë, ka qëlluar me armë zjarri në ajër dhe më pas është larguar me shpejtësi.

Pas marrjes së informacionit menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë.

Grupi hetimor po grumbullon prova që do t’i shërbejnë hetimit, po kqyr pamjet filmike dhe po punon për kapjen e autorit të dyshuar si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.