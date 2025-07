Parashikimi i Baba Vangës për vitin 2021: Trump do të vuajë nga sëmundja misterioze dhe planeti do të...

Publikohet parashikimi i Baba Vangës për vitin 2021. E moshuara nga Bullgaria ka parashikuar se do të ndalojë prodhimi i benzinës dhe se trenat do të fluturojnë duke përdorur rrezet e diellit. Pas një viti si 2020, Baba Vanga parashikoi se Toka do të qetësohet.

Parashikimi i saj më i çuditshëm është se në 2021 një dragua do të marrë planetin, por nuk e shpjegon se çfarë.

“Të tre gjigandët do të bashkohen. Disa njerëz do të kenë para të kuqe. Unë shoh numrat 100, 5 dhe shumë zero.

Fjalët e saj duket se nuk duhet të merren shumë fjalë për fjalë,”-tha ajo.

Interpretuesit e saj supozojnë se “dragoi” është Kina, ndërsa të tre gjigandët mund të jenë Rusia, India dhe Kina dhe paratë mund të jenë kartëmonedhat 100 juan dhe 5000 rubla, të cilat janë të dyja me ngjyrë të kuqe.

Pikërisht para vdekjes së saj në moshën 85 vjeç në 1996, ajo tha se 2021 do të jetë viti kur gjendet një kurë për kancerin.

Por gjërat nuk duken mirë për presidentin Donald Trump ndërsa ai largohet nga Shtëpia e Bardhë, pasi Baba Vanga tha se ai do të vuajë nga një “sëmundje misterioze”.

Ajo gjithashtu parashikoi se brenda 200 viteve të ardhshme ne do të kemi kontaktuar me alienët.