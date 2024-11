Ish-futbollisti i Interit rrëfen tmerrin me Covid-19: Më prenë këmbën që shënova gol

Një lajm i keq ka tronditur botën e futbollit.

Mauro Bellugi, 70 vjeçar, ish-futbollist i Interit, Bolonjës, Napolit dhe Pistoiese, ka pësuar amputimin e të dy këmbëve si pasojë e Covid-19.

“Më prenë edhe këmbën me të cilën unë shënova kundër Borussia Moenchengladbach”, tha ai në një thirrje video me Luca Serafinin për portalin altropensiero.net.

Amputimi i të dy gjymtyrëve të poshtme, të prekur edhe nga patologji të tjera, ishte i domosdoshëm sepse kishin qenë prej kohësh një pikë e dobët për ish-mbrojtësin.

Bellugi u shtrua në spital në 4 nëntor për shkak se rezultoi pozitiv për Covid-19. Gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua në javët e fundit, deri kur ishte e detyrueshme një operacion urgjent për ndërlikimet në gjymtyrë.

Ish-mbrojtësi, i cili ka qenë një komentator televiziv prej vitesh, ka gjetur gjithashtu një mënyrë për të bërë shaka.

“Do të marr ato të Pistorius, kështu që do të të kaloj në korridoret e studiove televizive”, tha ai me ironi. Bellugi ishte një nga mbrojtësit më të njohur në vitet 60-70 në Serie A dhe me fanellën e ekipit kombëtar, të cilën e ka veshur 32 herë në periudhën midis 1974 dhe 1980.

Me fanellën e Interit ka shënuar golin e vetëm në karrierën e tij. E shënoi atë në ndeshjen e Kupës së Kampioneve më 3 nëntor 1971 kundër gjermanëve të Borussia Moenchengladbach (4-2 në favor të Interit).