Ja sa euro do të paguajë BE-ja për një një dozë të vaksinës Pfizer-BioNTech

BRUKSEL – Bashkimi Evropian ka rënë dakord të paguajë 15,50 euro (18,90 dollarë) për dozë për vaksinën COVID-19 të zhvilluar nga Pfizer dhe BioNTech, tregon një dokument i brendshëm i BE i rishikuar nga Reuters.

Çmimi, i cili është konfidencial dhe u negociua për një total prej 300 milion dozash, është pak më i ulët se 19,50 $ për të cilin Shtetet e Bashkuara ranë dakord të paguanin për një dërgesë të parë prej 100 milion doza të së njëjtës vaksinë.

Dokumenti i BE i datës 18 nëntor u qarkullua pasi BE njoftoi marrëveshjen e saj të furnizimit me Pfizer dhe partnerin e saj gjerman BioNTech më 11 nëntor.

Rregullatori i baranve në BE pritet të vendosë të hënën mbi miratimin për vaksinën Pfizer pasi autorizimi u bë në disa vende, duke përfshirë Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara.

Të enjten sekretarja e shtetit belg për buxhetin Eva De Bleeker publikoi në Twitter një tryezë me çmimet që Belgjika do të paguante kompanitë farmaceutike për vaksinat e tyre COVID-19. Ajo e tërhoqi postin menjëherë pas publikimit.

Në atë tryezë, vaksina Pfizer tregohej se i kushtonte Belgjikës 12 euro (14.6 dollarë) për dozë, duke bërë që shumë të besojnë se ishte çmimi i plotë i rënë dakord nga BE.

Vaksinat e tjera në tabelë gjithashtu u treguan me çmime më të ulëta se çmimet e zbuluara nga burimet e BE-së.

“Gjithmonë ka një çmim total dhe një çmim gjatë dorëzimit,” i tha Reuters një zyrtar i BE i përfshirë në bisedime me prodhuesit e vaksinave kur u pyet për të sqaruar ndryshimin midis çmimeve të BE dhe Belgjikës.

Një zëdhënës i De Bleeker nuk pranoi të komentonte të hënën, duke përmendur kërkesat e konfidencialitetit, por vuri në dukje atë që De Bleeker i tha parlamentit belg javën e kaluar. Në atë dëgjim publik, De Beeker tha se çmimet e buxhetuara të Belgjikës ishin ende të pjesshme.

Sipas marrëveshjeve të paradhënies së blerjes së BE për vaksinat COVID-19, blloku bie dakord për pagesa paraprake me kompanitë për të siguruar doza para se ato të miratohen. Pas miratimeve, qeveritë e BE mund të paguajnë pjesën e mbetur për të blerë doza të rezervuara.

BE nuk ka zbuluar pagesën paraprake të rënë dakord me Pfizer.

Sidoqoftë, ajo tha në tetor se pagoi rreth 1 miliard euro në parapagime për AstraZeneca, Sanofi dhe Johnson & Johnson për të shtënat e tyre, me një shtesë prej 1.45 miliardë euro të buxhetuar për pagesa paraprake për Pfizer-BioNTech, Moderna dhe CureVac.

Që atëherë ka rënë dakord për marrëveshjet e furnizimit me të gjashtë kompanitë dhe po negocion një marrëveshje të shtatë me Novavax.