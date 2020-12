Horoskopi për vitin 2021, Meri Shehu zbulon kush është shenja më me fat

Astrologia Meri Shehu ishte e ftuar në emisionin “Wake Up”, ku foli për shenjat e horoskopit, duke na treguar se kush do të jetë shenja më me fat për vitin 2021 dhe shenja më me pak fat, gjithashtu edhe bashkëveprimin e Saturnit me Jupiterin.

“Saturni ka një unazë që sjell mbretërimin i cili është i afruar me Jupiterin, jemi futur në etapën e Ujori simbolizon njeriun, ku merr një superfuqi dhe simbolizon çdo gjë, ku në këtë gjë do fitojë vetëm përvoja. Ujori është edhe një shenjë raciste, ku do jetë revolucioni që do ketë luftë njeri-njeri, sepse ujori nuk e pranon dominancën. Shenja më favorizuese për këto Krishtlindje janë Ujori dhe shenjat e zjarrit, por e përjashtojmë shenjën e Luanit. Njerëzit që janë shenja Peshore do martohen dhe do merren me talente. Jeta e Ujorëve do ndryshojë, optimizmi do jetë më i madh, drejtësia dhe shkenca duhet të bëhen për të gjithë kjo është motoja për të gjithë, ujori ka solidaritet dhe marrëdhënie shoqërore, ku nuk flet për jetën e saj personale dhe Saturni është në Ujor, i cili kontrollon këtë ndarje të të mirave për të gjithë njerëzimin. Dashët do kenë financa të mira në rrugët ligjore, Demët duhet t’i përshtaten ndryshimeve 2021, Binjakët më e qetë nga ana ekonomike më të realizuar, Gaforret duhet të bëjnë mirë llogaritë e financave, Luanët kanë vit të vështirë, Virgjëreshat do kenë vit me stres, Peshoret do kenë një vit të mbarë, Akrepët do merren me anët e trashëgimisë, Shigjetarët do jenë mirë, Ujorët do jenë shumë mirë ku do hapet një periudhë 12-30 vjeçare, Peshqit duhet të merren shumë me veten së brendshmi”, tha Meri.