Zv.kryeministri bullgar: Kush ka lexuar histori e di se identitet maqedonas nuk ekziston

Bullgaria nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj ndaj Maqedonisë së Veriut, pavarësisht kërkesave e presioneve që mund të ketë nga jashtë, ka deklaruar zëvendëskryeministri bullgar, Krasimir Karakaçanov.

Në një intervistë për radion shtetërore bullgare, zyrtari bullgar ka thënë se pozicioni i Sofjes është në përputhje me interesat evropiane dhe se një qëndrim i tillë nuk do të ndikojë në sigurinë e Bashkimit Evropian. Karakaçanov pranoi se Bullgaria është përballur me presione nga vendet anëtare të BE-së, të cilat janë përpjekur ta bindin që të hiqte veton, por sipas tij, çdo kompromis që mund të bëhej do të ishte politikë anti-bullgare ishte i papranueshëm.

“Unë kurrë nuk do të bëj kompromis me politikën anti-bullgare dhe nuk jam i interesuar për një vend të parë, të dytë ose të tretë që ka interesin dhe vizionin e tij. Bullgaria ka interesat e veta. Kishte përpjekje për të na bindur, por tezat me të cilat ata u përpoqën, nuk ishin të argumentuar. Unë e kuptoj dëshirën e disa partnerëve tanë për të na detyruar të heqim dorë, por në fund të fundit, Bullgaria duhet të mbrojë interesat e saj. Ne jemi një anëtar i BE-së, dhe Maqedonia (e Veriut) është një kandidate për anëtarësim dhe partnerët tanë duhet të udhëhiqen nga mendimi dhe pozicioni i anëtarëve të BE-së dhe NATO-s dhe jo nga kandidatët për anëtarësim”, ka theksuar Karakaçanov.

Zëvendëskryeministri bullgar ndërkohë sërish ka folur për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin maqedonas duke theksuar se ato kanë “rrënjë bullgare”.

“Ju nuk mund të hani dorën që ju mbështeti dhe që e shtrimë me një fisnikëri vëllazërore në kuptimin e drejtpërdrejtë vëllazërore sepse ne jemi një popull dhe flasim një gjuhë. Çfarë do që ata të më tregojnë dhe të shpjegojnë për identitetin, identitetin që ishte shumë i lashtë. Çdo person normal që ka lexuar më shumë se pesë faqe histori në lidhje me Maqedoninë, e di se një identitet i tillë veçmas maqedonas, veçmas nga bullgarishtja nuk ekziston para vitit 1944”, transmetojnë mediat në Shkup deklaratën e zyrtarit të lartë bullgar, Krasimir Karakaçanov.

Reagimi i zëvendëskryeministrit bullgar erdhi pas deklaratës së kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev të shtunën se Shkupi është i gatshëm të vazhdojë bisedimet me Sofjen, por se në fakt “nuk e di se cili është problemi me Bullgarinë”.

Kreu i qeverisë maqedonase ka përjashtuar çdo mundësi që me Sofjen të bisedojë për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.

“Për gjuhën dhe identitetin nuk kemi biseduar dhe as nuk do të bisedojmë, asnjëherë. Të drejtën e vet përcaktimit askush nuk mund të mohojë. Jemi maqedonas që flasim gjuhën maqedonase”, ka deklaruar kryeministri Zaev.

Maqedonia e Veriut ishte afër fillimit të bisedimeve me BE-në për anëtarësim, por kjo u bllokua nga Bullgaria e cila kërkon që fillimisht të zgjidhen kontestet e hapura me Shkupin që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe prejardhjen e disa personaliteteve nga kaluara.