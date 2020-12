Vrasja e efektivit të FNSH-së në Lezhë/ Ky është kushëriri i Ervis Martinajt i shpallur në kërkim, ja për çfarë dyshohet

TIRANË- Vrasja e efektivit të FNSH-së Xhulio Prela në Lezhë, ka çuar në pranga një person që besohet se ka qënë në dijeni të krimit, por jo që të jetë pjesëmarrës në vrasje.

Nikoll Sherniku, ka dyshime nga policia se ishte vënë në dijeni për ngjarjen dhe ka ditur autorët e vrasjes së efektivit të policisë së FNSH-së, Xhulio Prela. Ndërsa personi që po shihni në foto është Brilant Martinaj, një kushëri i biznesmenit Ervis Martinaj, i cili rezulton të jetë shpallur në kërkim ndërkombëtar vetëm për faktin se natën e krimit, në 5 dhjetor 2020, ai rezulton të ketë lëvizur me makinë pikërisht në aksin rrugor ku u vra Xhulio Prela.

Intenerari është lokalizuar nëpërmjet qelizave telefonike dhe është kryer përafërsisht në orarin kur mendohet se është kryer dhe vrasja e policit. Disa ditë pas ngjarjes, mësohet se Brilant Martinaj është larguar në drejtim të Turqisë, për shkak të problemeve me shëndetin e një familjari. Ka shumë gjasa që Brilant Martinaj, të dorëzohet në polici dhe të sqarojë pozicionin e tij për këtë ngjarje të rëndë.

Policia njofton se Prela dhe 2 personat, kanë filluar konfliktin për shkak të dritave të gjata të makinës. Burime për Report Tv thonë se mbetet akoma e paqartë se kush e ka filluar konfliktin i pari, i cili çoi deri në ekzekutimin e 26-vjeçarit Prela.

Efektivi i FNSH-së, Xhulio Prela u ekzekutua në orët e para të mëngjesit të datës 5 dhjetor me një plumb në gjoks teksa po kthehej nga Shkodra për në Tiranë. 26-vjeçari është nisur nga Tirana për në aeroportin e Rinasit në orën 01:00 të natës për të marrë një mikun e tij e për ta dërguar drejt fshatit Kosmaç në Shkodër.

Pasi e dërgoi mikun e tij në Shkodër, gjatë kthimit efektivi i policisë ka parë një automjet, dhe një person që kishte dalë nga makina, po ia bënte me drita me një elektrik dore. Hetuesit dyshojnë se punonjësi i policisë Prela, ka menduar që personi që ia ka bërë me drita, ka kërkuar ndihmë, ndaj dhe Prela është kthyer mbrapsht. Ai ka kthyer makinën me sens drejtimi nga Tirana në Lezhë, dhe i është afruar personin që ia ka bërë me dritë. Ka ulur xhamin dhe ka parë një individ, që sipas policisë, ka shumë gjasa që ta ketë njohur. Punonjësi i policisë ka tentuar të largohet me shpejtësi, ndërkohë është përballur me të shtënat e armës, një pistoletë tip TT që kishte agresori.