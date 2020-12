Britania në alarm, zbulohet lloji i ri i koronavirusit që transmetohet 70 për qind më shpejt

Kryeministri britanik Boris Johnson ka konfirmuar se vendi do te zbatoje masa te reja kufizuese ne disa pjese te shtetit dhe te Londres, pasi ekspertet kane konstatuar ne lloj te ri te koronavirusit, i cili perhapet shume me shpejt se varianti fillestar i SARS Covid 19.

Njoftimi i Johnson ne faqen zyrtare:

“Dje pasdite, unë u informova për të dhënat më të fundit që tregojnë se virusi përhapet më shpejt në Londër, Jug-Lindje dhe Lindje të Anglisë sesa do të pritej duke pasur parasysh kufizimet e vështira që tashmë janë në fuqi.

Kam marrë gjithashtu një shpjegim pse virusi po përhapet më shpejt në këto zona. Duket se kjo përhapje tani po ndikohet nga varianti i ri i virusit, për të cilin mësuam për herë të parë në fillim të kësaj jave.

Grupi ynë këshillëdhënës mbi Rreziqet e Virusit të Ri dhe të Rimëkëmbjes në Riparim – NERVTAG – ka kaluar ditët e fundit duke analizuar variantin e ri.

Nuk ka asnjë provë që varianti shkakton sëmundje më të rëndë ose vdekshmëri më të lartë, por duket se transmetohet shumë më lehtë.

Analiza e hershme e NERVTAG sugjeron që varianti i ri mund të rrisë faktorin e infektueshmerise me 0.4 ose më shumë. Megjithëse ekziston një pasiguri e konsiderueshme, modeli i ri virusit mund të jetë deri në 70% më e transmetueshme se varianti i vjetër.

Ne do të vendosim kufizime të reja në zonat më të prekura – specifikisht ato pjesë të Londrës, Jug-Lindjes dhe Lindjes së Anglisë të cilat aktualisht janë në nivelin e 3-të.

Këto zona do të hyjnë në një shtresë të re 4, e cila do të jetë gjerësisht e barabartë me kufizimet kombëtare të cilat ishin në fuqi në Angli në nëntor.

Kjo do të thotë se :

Banorët në ato zona duhet të qëndrojnë në shtëpi, përveç përjashtimeve të kufizuara të përcaktuara në ligj.

Shitjet me pakicë per artikujt jo-thelbësore, palestrat e brendshme dhe pajisjet e kohës së lirë dhe shërbimet e kujdesit personal duhet të mbyllen.

Njerëzit duhet të punojnë nga shtëpia nëse munden, por mund të udhëtojnë për të punuar nëse kjo nuk është e mundur, për shembull në sektorët e ndërtimit dhe prodhimit.

Njerëzit nuk duhet të hyjnë ose të largohen nga zonat e nivelit 4, dhe banorët e nivelit 4 nuk duhet të qëndrojnë brenda natës larg shtëpisë.

Individët mund të takojnë vetëm një person nga një familje tjetër në një hapësirë ​​publike të jashtme.