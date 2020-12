Zv.ministri vendos maskën në mënyrë qesharake në Kanada, videoja bën xhiron e rrjetit

Zv.ministri i Çështjeve Komunale në Kanada Paul Wynnyk, i cili mbikëqyr shpërndarjen e vaksinave COVID në province gjatë një dalje publike ka tentuar të vendosë maskën para kamerave, por mesa duket kjo gjë nuk u realizua në mënyrën më të këndshme të mundshme.

Ai ka dezinfektuar duart më pas mori maskën dhe e vendosi në mënyrë të tillë që ia mbuloi të gjithë fytyrën së bashku me syzet, e më pas ka nxjerrë syzet nga maska dhe i vendosi mbi të.

Kjo video është bërë virale mjaft shpejt dhe është shpërndarë nëpër rrjetet sociale në të gjithë botën.

Deputy Minister of Alberta Municipal Affairs and a former Commander of the Canadian Army Paul Wynnyk, who oversees COVID vaccine distribution in the province, demonstrated a unique fashion of putting on a mask during an official address on December 14 🤣 pic.twitter.com/0AGGdYHO6x

— RT (@RT_com) December 17, 2020