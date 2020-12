Vasili apel qeverisë për vaksinën: Lërini përrallat, pandemia kërkon mobilizim të jashtëzakonshëm

Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili në një deklaratë për mediat i është drejtuar qeverisë që të krijojnë në strategji të re me data dhe plane të qarta lidhur me vaksinimin e popullsisë kundër Covid-19 dhe t’i lenë skenarët apo demagogjitë e Ramës që nuk lidhe me pandeminë.

Deklarata për mediat e Nënkryetarit të LSI

Petrit Vasili: Shqiptarët nuk dinë se kur do vaksinohen, qeveria të flasë konkretisht dhe të lërë demagogjitë!*

Të nderuar qytetarë.

Pandemia ndodhet në një zhvillim të plotë, por edhe shumë serioz të saj. Absolutisht momenti më delikat për daljen nga ky moment shumë i vështirë, nga e gjitha shkencore, është përcaktuar aksioni shumë i madh i vaksinimit të popullatës.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen ka njoftuar që më 27 dhjetor, më në fund, të gjitha vendet evropiane fillojnë vaksinimin.

Sigurisht shqiptarët janë evropianë si gjithë evropianët e tjera dhe Shqipëria formalisht është edhe një vend kandidat për në Bashkimin Evropian.

Sot, në këtë moment shumë delikat, ka disa pyetje shumë të rëndësishme që sigurisht që lidhen vetëm me qeverinë e Shqipërisë dhe me Ministrinë e saj të Shëndetësisë si pjesë e qeverisjes, përgjigjet e të cilave shqiptarët i presin me padurim.

Së pari, shqiptarët duan të dinë kur fillon vaksinimi i qytetarëve shqiptarë? Sot nuk ka asnjë datë, as të afërt e as të largët lidhur me këtë çështje dhe për muaj të tërë në horizont nuk ka asnjë indikacion apo shpresë që ky vaksinim të fillojë.

Sigurisht që dihet edhe nga ato informacione të pakta që qeveria jep që është negociuar me COVAX-in, një mekanizëm përkatës i lidhur me OBSH-në për të vaksinuar 20 për qind të popullatës.

Pyetja e madhe që bëjnë tërë shqiptarët është: Po pjesa e mbetur e popullsisë? Sepse ky është një vaksinim i tërë popullatës së një vendi. Po mbi 75 për qind të tjerë si dhe kur vaksinohen?

Pandemia nuk zgjedh. Ajo ka goditur fort personelin shëndetësor, ka goditur moshat e avancuara por edhe mjaft mosha të reja. Pra, është një pyetje shumë e rëndësishme.

Pjesa tjetër si vaksinohet, kur vaksinohet dhe me se vaksinohet.Dimë që praktikisht janë të infektuar 51 mijë raste që përbëjnë 1.7 për qind të popullatës, ndaj edhe vaksinimi i gjithë pjesës tjetër është një imperativë.

Gjithashtu është kritike për të ditur këto data se kur fillon ky vaksinim për daljen nga kjo situatë kritike, sepse e dimë që mesatarja ka qenë për ditë e javë të tëra jo më pak se nga 700 e ca raste në ditë. Pra, po marrin nivelin më të ulët të rasteve, pra do të thotë që kemi çdo muaj ta paktën 21 mijë të infektuar të rinj, përfshirë edhe disa qindra që humbasin jetën.

Kjo kërkon një strategji tërësisht të re dhe të rikonceptuar. Histori me përralla të tipit: Kemi skenarin numër 1 e numër 2 e numër 3 e numër 4 dhe lajthitjet e përditshme të Edi Ramës, janë një demagogji që s’kanë lidhje me pandeminë. Pandemia kërkon planifikime, data dhe plane të qarta.

E meqë bëhet fjalë për vaksinimin, kurdo që të ndodhë, Shqipëria është një vend i varfër, me resurse jo të mëdha. Pra që sot fillon përgatitjet për t’i dalë përpara një aksioni kombëtar vaksinimi, që për dimensionin e tij është ndoshta më i madhi që mund të jetë përballuar një historinë e sistemit vaksinimit shqiptar. Pra kërkon mobilizime të jashtëzakonshme fuqish dhe logjistike.

Ka disa pyetje: Zinxhiri ftohës kyç, që ta kuptojnë shqiptarët, atje ku do të mbahet vaksina, atje ku do të transportohet që do të shkojë deri tek qytetari që do të vaksinohet, cila është gjendja e këtij zinxhiri? Kjo vaksinë kërkon kushte të veçanta në ruajtjen e saj.

Sa janë paratë e vendosura dhe cila është sasia e bazës frigoriferike, që do të vihet në dispozicion? Duhet bërë e njohur publikut.

Së dyti, sa është numri i vaksinuesve? Personeli që do të merret? Si është i shpërndarë sipas rretheve dhe në ç’fazë ndodhet përgatitja e tyre?

Mjetet e transportit në dispozicion të zinxhirit të vaksinimit sigurisht nuk mund të mjaftojnë sepse ky aksion është sigurisht shumë herë më i madh nga aksioni i zakonshëm i vaksinimit rutinë.

Sa janë ato? Sa janë prokuruar? Sa para janë vendosur në dispozicion të kësaj gjëje për të pasur të plotë të gjithë mënyrën se si ky vaksinim, nga A-ja te Zh-ja, përfundon.

Cili është plani për të zgjeruar kapacitetet laboratorike? Duhet ta kenë të qartë që një numër shumë i lartë njerëzisht të vaksinuar, kërkon verifikim imunologjik tyren, por edhe verifikimi i problemeve, problematikave apo elemente të tjera të karakterit simptomatik apo elementë të tjera të karakterit simptomatik dhe mjekësor që shoqërojnë vaksinimin.

Cili është plani dhe ç’para janë vendosur për ta përballuar këtë aksion, i cili nuk është i shkëputur, pra i ka të gjithë elementët brenda.Gjithashtu, cili është moduli i veçantë me të cilin po trajnohet edhe mjeku i familjes, në funksion të këtij aksioni kombëtar vaksinimi?

Nuk mund të përgatiten të nesërmen e ardhjes së vaksinës, të gjitha këto gjëra krijohen përpara.

Cila është marrëdhënia me Evropën për të negociuar një dokument të përbashkët vaksinimi, pra thënë më thjeshtë, një shqiptar që vaksinohet, pra i mbrojtur tashmë, të ketë mundësi të lëvizë nëpër Europë i qetë pa pasur probleme. Sepse ka dhe këta komponentë shumë të rëndësishëm siç është kjo çështje.

Të dalësh nga pandemia do të thotë të kthehesh në një jetë normale, ku qarkullimi i njerëzve është minimumi i normalitetit.

Programi COVAX, është vendi për të dhënë disa konsiderata, është një mekanizëm që Shqipëria bën pjesë, është një mekanizëm që asiston në 91 vende, për të pasur informacion shqiptarët më shumë se ajo që jep qeveria.

Covax ka negociuar dhe ka bërë kontrata jo detyruese, me Astra Zeneca-n, Novartisin, Sanof-in, 3 kompani të mëdha farmaceutike, të cilat nuk kanë ende vaksinë dhe nuk ka përfunduar prodhimin, negocimin dhe njohjen e tyre.

Covax nuk ka asnjë marrëveshje as me Pfizer, as me Modernan, që janë dy kompani të cilat kanë prodhuar dhe nëpërmjet të cilave po fillon vaksinimi.

Dhe kjo çështje e bën evidente që Covax ka kufizimet e veta në kohë, në fonde, dihet që nuk ka të gjitha fondet në dispozicion që do t’i duheshin për këtë sipërmarrje të madhe dhe patjetër që Shqipëria duhet të gjejë burime alternative. Ne nuk dëgjuam asgjë nga shikimi sy më sy që Kryeministri bëri në New York ditë të tëra.

Prisnim që nga këto deklarata shumë pompoze që frynë opinionin publik të vinte me një premtim, me një marrëveshje paraprake apo një dakordësi për këtë gjë. Ne nuk prisnim që Kryeministri të shkonte të blinte penela nëpër dyqanet e New York-ut.

Ky aksion është shumë delikat, pasi duhet ta dimë që përditë kemi qindra raste të reja që infektohen, ku pjesa dërrmuese trajtohen në banesë, e ku e gjithë skema e rimbursimit të tyre duhet të jetë shumë herë më e shpejtë dhe automatike, pasi mijëra shqiptarë shpenzojnë para pafund, të cilat nuk i rimbursohen, por po u shkatërrojnë buxhetet familjare, po i fusin në borxhe dhe po i përballin me një deiluzion dhe depresion po aq të fortë sa kalimi i vetë Covidit.

Është koha për të marrë në dorë situatën, për të qenë transparent me publikun, për të lënë demagogjitë, jemi ngopur me demagogji.

Pandemia nuk kërkon demagogji, kërkon gjëra të qarta, konkrete e plane, të cilat publiku i sheh. E duke i parë rrit besimin, bëhet më bashkëpunues.

Teoria që t’i hedhim fajin qytetarëve dhe t’i ngopim ata me propagandë pafund, me show pafund, nuk ka lidhje gjëkundi me një trajtim profesional, shkencor dhe të suksesshëm të pandemisë.

Koha e llafeve ka mbaruar, koha e aksionit konkret duhet të ishte ardhur me kohë, por më mirë vonë se kurrë, duhet të vijë.

Pyetjet që unë shtrova publikisht, kërkojnë detyrimisht një përgjigje, sepse nuk është përgjigje për LSI-në, por është përgjigje për të gjithë shqiptarët, të cilët duan të dinë se kur vaksinohen, si vaksinohen, si përgatitet sistemi dhe sa para janë vendosur konkretisht për të kuptuar që këto impenjime që qeveria merr janë serioze.

Kësaj gjëje qeveria nuk mund t’i shmanget dot. Në rast se do të ketë nevojë të bëjë demagogjinë e radhës, asnjë njeri nuk ka kohë për të shpenzuar për të, por vetëm se do të konkludojnë se kanë një qeveri gënjeshtare dhe që nuk u përgjigjet në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ju faleminderit të gjithëve!