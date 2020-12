Mjekja i kërkoi 70 mijë lekë për të bërë gjilpërën, Marjana Kondi: Ik mos ta…

Marjana Kondi ka qenë e ftuar në emisionin “Historia ime” në Tv Klan ku ka rrëfyer eksperiencën e saj që kaloi me Covid-19. Ajo tregoi se ka telefonuar disa mjekë. Mjekun e parë e telefonoi Pëllumb Piperon, por ai nuk ia hapi.

Mori një mjeke tjetër e cila i sugjeroi shumë mjekime, duke e hutuar dhe më shumë aktoren. Përveç recetës që do i jepte me ilaçe për t’i marrë në farmaci, mjekja i tha që do të të japim dhe biletën për të ikur në Romë për t’u kuruar së bashku me pacientët e tjerë.

Aty ja mbylli telefonin duke e sharë. Më pas merr mjeken e tretë në telefon, ku kjo tjetra i kërkonte 70 mijë lekë për t’i bërë gjëlpërën.

Marjana Kondi: Mora telefonatën e dytë dhe ajo fantastike. Ajo bënte llogaritë, 70 mijë lekë do mi japësh mua më tha. I thashë pse të ti jap ty? Po do mi japësh mua sepse unë do vij të të bëj gjëlpërën tha, paradite dhe pasdite. I thashë po ti si do vish, do vish si ato astronautët me ato veshjet? Po tha, sa tha ajo këtë fjalë i thashë ik mos ta… e ja mbylla telefonin.

Mirela Milori: E përshëndete dhe këtë (qesh).

Marjana Kondi: E përshëndeta. E thashë obobo çfarë do bëj. Kam shtëpinë afër klinikës gjermane dhe nuk më shkonte mendje që sa të vinte 127 të shkoja ta bëja.

Ika vura një kapele në kokë që të mos më shikonin njerëzit se më dukeshe sikur më shikonin të gjithë mua dhe unë isha me Covid dhe më thonin si ka mundësi që del kjo. Shkova atje, bëra tamponin e më tha je me Covid.