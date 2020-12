Infermieres i bie të fikët pas vaksinimit kundër Covid-19

Nje infermiere amerikane u ndje keq pasi u vaksinua kundër Covid-19 me vaksinën e Pfizer/BioNtech, gjatë konferencës për shtyp para gazetarëve.

Videoja që po qarkullon në rrjetet sociale, tregon momentin kur infermiera humb vetëdijen për një moment.

“Më vjen keq, po ndjej marramendje. Më vjen keq”- dëgjohet të thotë ajo përballë gazetarëve.

Disa minuta më vonë ajo ka reaguar dhe u është drejtuar sërish mediave.

Mjekët kanë bërë të ditur se përbërësit e vaksinës nuk i kanë shkaktuar humbjen e vetëdijes, mirëpo Dover tha se ajo e humb vetëdijen shpesh gjithmonë kur ndjen dhimbje.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.

“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc

— Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2020