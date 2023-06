COVID-19 në Shqipëri, Maliqi: Të izolojmë sa më parë “Koronavirusin që drejton qeverinë”

Deputeti Lefter Maliqi përmes një statusi në Facebook thotë se Shqipërinë e ruajtët Zoti nga Koronavirusi. Sipas tij, më keq se sa virusi është kryeministri Rama.

Maliqi e cilëson atë si “Koronavirusi që ka timonin e qeverisë” dhe se duhet izoluar sa më parë.

STATUSI I PLOTE I MALIQIT:

Zoti e ruajtë Shqiperin nga Coronavirusi por edhe me keq Coronavirusi qe drejton timonin e Qeverise si nje semundje qe ka sjell e po sjell fatkeqesi natyrore e njerzore pa fund.Koha ta izolojme sa me shpejt,mundesisht te izolohet ne avion privat pasi fuqia perhapese nga ai nepermjet rrezeve te Ertv-se eshte shkaterruese per cdo qelize e gjallese ne kete toke te bekuar te Beslidhjes Shqiptare.