Gjermania nxjerr datën, ja kur fillon vaksinimi në vend

Gjermania planifikon të fillojë vaksinimin kundër COVID-19 më 27 dhjetor.

“Ministri federal i Shëndetësisë, Jens Spahn në një konferencë ka informuar ministrat e Shëndetësisë në lidhje me miratimin dhe dorëzimin e vaksinës BioNTech. Kjo do të thotë se vaksinat kundër koronavirusit të ri SARS-CoV-2 do të dalin në shtetet federale më 27 dhjetor”, thuhet në deklaratë.

Ai theksoi se përparësi do t’u jepet banorëve të shtëpive të pleqve. Përdorimi i vaksinës në Gjermani kërkon miratim nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA).

EMA do të vendosë nëse do të miratojë vaksinën COVID-19 të zhvilluar nga BioNTech me kompaninë farmaceutike amerikane Pfizer më 21 dhjetor.

Pfizer dhe BioNTech më 30 nëntor kanë aplikuar në EMA për të marrë një licencën për vaksinën që ata zhvilluan, të quajtur BNT162B2.

Që kur u shfaq për herë të parë në Ëuhan, Kinë në dhjetor të vitit të kaluar, COVID-19 ka marrë jetën e mbi 1.64 milionë personave në mbarë botën.

Sipas shifrave të përpiluara nga Universiteti “Johns Hopkins” me bazë në SHBA, më shumë se 74 milionë raste janë raportuar në të gjithë botën dhe gati 42 milionë të shëruar.