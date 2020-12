DURRËS – 2 persona u arrestuan ndërsa 2 të tjerë janë nën hetim për grumbullim të paligjshëm në kundërshtim me masat antiCOVID në Durrës.

Në pranga kanë rënë një 24-vjeçar me iniciale Sh.M. dhe një 30-vjeçar me iniciale A.B. ndërsa nën hetim janë një 20-vjeçar me iniciale A.V. dhe një 23-vjeçar me iniciale F.D.

Edhe pse janë njoftuar nga policia për ndalimin e organizimit të tubimeve ata kanë dalë në protestë.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme.