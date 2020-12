Berisha: Të rrëzojmë Ramën, bëri ministër burrin e ish-gruas

Ish kryeministri Sali Berisha ka kritikuar vendimin e kryeministrit Edi Rama per emerimin e Bledi Cucit si minister i Brendshem duke theksuar se kryeministri po emeron burrin e ish gruas.

“Edvini e ben te familjes Ministrine e Brendshme!

Te dashur miq, me emerimin minister te brendshem te burrit te gruas se trete te tij, Edvin Kristaq Xhelati per here te pare ne historine 108 vjeçare te shtetit shqiptar shnderron kete ministri dhe organet e vrarura prej saj ne ministri dhe institucione private familjare.

Duke emeruar ne drejtimin e ministrise se brendshme Bledar Çuçin, nje njeri te familjes se tij te vogel dhe konkretisht burrin e ish guras te trete te tij, zonjes Delilna Fico, me te cilen ruan te gjitha marredheniet e ngushta familjare perveç atyre martesore, Edvini kryen nje akt shkaterrimtar e te pashembullt, te cilin nuk ia ka lejuar vetes asnje shef i ekzekutivit shqiptar nga viti 1912 gjer sot kryeminister, Mbret, apo diktator qofte ai.

Me kete akt te pashembullt ne historine e shtetit shqiptar, Edvini tregon se ai shfrytezoi rastin e vrasjes pas shpine te Klodian Rashes per ti dhene duart Sander Lleshajt dhe per te shtene totalisht ne kthetrat e tij dhe familjes se tij mafioze ministrine e dhunes, droges dhe krimit elektoral.

Ky emerim unik ne historine e Shqiperise eshte nje kushtrim per çdo shqiptar te ngrihet kunder ketij regjimi mizor nepotik per te permbysur sa me pare dhe me çdo kusht Edvin Kristaq Xhelatin dhe narkoshtetin e tij”, shkruan Berisha