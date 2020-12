Vaksinimi ndaj COVID-19/ Tritan Shehu: Rreth 5.5 milionë doza u duhen shqiptarëve në tërësi

Ish-ministri i Shëndetësisë, Tritan Shehu ka ngritur alarmin e vdekjeve të mjekëve nga COVID-19 në Shqipëri duke kërkuar fillimin e vaksinimit ndaj COVID-19 për personelin shëndetësor brenda 15 janarit.

Sipas Shehut, Shqipëria ia ka humbjet e mjekëve nga COVID-19 ndër më të lartat në gjithë botën, 28 të tillë.

Për Shehun personeli shëndetësor në Shqipëri nuk ka as mbrojtje e as vaksina në dispozicion, kurse shqiptarëve në tërësi u duhen plot 5.5 milionë doza vaksina ndaj COVID-19 në tërësi.

STATUSI NGA TRITAN SHEHU

Humbjet nder me te lartat ne Bote te jeteve te mjekeve- arrogance, diskriminim e deshtim!

Mbrojtja e fillimi i vaksinimit Covid te personelit brenda 15 Janarit, domosdoshmeri!

Shqiperia duke arritur dje ne 28 humbje mjekesh nga Covid, renditet nder vendet me numrin me te larte ne rruzull per keto vdekje:

Nr total. % mbi vdekjet. % mbi mjeket.

Shqiperia. 28 3,2 1,3

Veriut. 12 0,6 0,24

Italia. 218 0,36 0,09

Gjermani. 28 0,14 0,006

Nje realitet tragjik ky si pasoje e falsitetit te masave mbrojtese ndaj mjekeve e personelit, qe realisht mungojne ne te gjithe sistemin.

Mbrotja e personelit nuk sigurohet me dhenin e dy maskave ne jave mjekut te familjes, me mungesat e medha ne spitale, me amulline e plote organizative ne institucione, me mungesen e testimeve per personelin e pacientet, etj, etj.

Te diskriminosh keshtu personelin eshte nje veper kriminale per te cilen edhe Prokuroria duhet te veproje.

Nje situate e tille tejet e veshtire per kete personel te devotshem, jep efekte tragjike dhe mbi shendetin e jeten e qytetareve duke imponuar:

1-Fillimin e vaksinimit te personelit shendetesor brenda 15 Janarit, si kudo ne Europe.

2-Marjen e masave mbrojtese ne sistem, perfshi dhe testimin e plote te personelit e pacienteve.

Ndryshe keto shifra, se bashku me humbjet e jeteve ne pergjithesi do te njohin vetem rritje me cmim te pa llogaritshem njerezor.

Por fatkeqesisht shenjat nuk jane aspak optimiste!

As mbrojtje e as vaksina, as per personelin e as per shqiptaret ne teresi, qe kane nevoje per reth 5,5 Milion doza te tilla!