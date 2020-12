Spiropali e bindur: Marrim 74 mandate plus, Rama nuk krahasohet me asnjë

Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali e sheh Partinë Socialiste si triumfatore në zgjedhjet e 25 prillit.

Gjatë një interviste për “Quo Vadis”, ajo deklaroi e bindur se socialistët do të sigurojnë mbi 74 mandate. Po ashtu, Spiropali nuk kurseu fjalët e mira për kryeministrin Edi Rama.

“Marrim 74 plus mandate, ju them me siguri të madhe që njerëzit e bëjnë diferencën dhe dinë të bëjnë edhe dallimin në kohën e duhur mes një force politike, me gjithë gabimet e saj, me një kryeministër që nuk ka asnjë krahasim me asnjë, me drejtuesit e opozitës, është një lider që i ka dalë në ballë punëve, që Shqipërisë po i jep fytyrën e vet evropiane. Nuk ka shans që këta shtetshkatërrues të dalin përpara dhe ti vënë shkopinj nën rrota të ardhmes së Shqipërisë.”