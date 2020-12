Fotot duke bërë pazar në SHBA/ Rama: Nuk isha te Gucci apo Çuçi! Zbulon çfarë po blinte

Kryeministri Edi Rama ka sqaruar edhe foto e dalë kur ishte në SHBA, teksa bënte pazar.

“Për pazarin tim meqë më keni parë për të bërë pazar në Amerikë, kemi shkuar në SHBa 3 ditë të parën, se rregulli është karantinimi 3 ditë para se të dalësh dhe të bësh ca ke për të bërë dhe na është dashur të shkojmë 3 ditë përpara dhe me mirëkuptimin e tyre nuk kemi qenë totalisht të burgosur, por nuk më keni parë as te GUCCI as te CUCI, më kanë bërë foto në një dyqan bojërash, kancelarie dhe sa për dijeni edhe sikur të isha në një dyqan tjetër nuk do ishte krim.

Por që ta dish, unë kur shkoj jashtë, nëse ndonjëherë blej ndonjë gjë janë bojëra”, tha Rama.