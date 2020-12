Policia jep detaje për aksionin e madh në Vlorë: U kapën 41 persona, mbi 120 kg drogë e sekuestruar

Policia e Vlorës jep detaje për aksionin e gjerë anti-drogë, që ka çuar në kapjen e 41 personave.

Njoftimi i plotë:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Hapësira”, për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikimit dhe kultivimit të lëndëve narkotike.

Operacioni pas një hetimi 6-mujor, i nisur nga strukturat hetimore të DVP Vlorë, nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

Operacioni i shtrirë në disa zona të qarkut Vlorë, për kapjen dhe ndalimin e 41 personave të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Operacioni i kryer nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Forcën Operacionale në DVP Vlorë, forcën e posaçme “Shqiponjat”, Komisariatet e Policisë Vlorë, Sarandë dhe Himarë.

Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë, si rezultat i një hetimi gjashtëmujor për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikimit dhe kultivimit të bimëve narkotike, si rezultat i provave të grumbulluara gjatë hetimit, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Hapësira”.

Në kuadër të këtij operacioni u bë e mundur kapja e 27 personave, për të cilët Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë kishte caktuar masat e sigurisë “Arrest në burg”, ekzekutimi i 5 masave të sigurisë “Arrest në shtëpi” dhe i 5 masave të sigurisë ”Detyrim për paraqitje”, si dhe u shpallën në kërkim 4 persona që nuk u gjetën gjatë operacionit.

U ekzekutuan masat e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Kultivimi i bimëve narkotike” të kryera në bashkëpunim, për shtetasit:

M. B., 56 vjeç, banues në Vlorë;

A. J., 60 vjeç, banues në Vlorë;

Sh. I., 64 vjeç, banues në Vlorë;

D. T., 44 vjeç, banues në Poro, Vlorë;

I. H., 63 vjeç, banues në Vlorë;

M. M., 45 vjeç, banues në Vranisht, Himarë;

B. G., 35 vjeç, banues në Kuç, Himarë;

E. G., 35 vjeç, banues në Kuç, Himarë;

S. L., 32 vjeç, banues në Kallarat, Himarë;

B. R., 61 vjeç, banues në Kallarat, Himarë;

Xh. Sh., 47 vjeç, banues në Kallarat, Himarë;

H. Xh., 71 vjeç, banues në Kallarat, Himarë;

A. D., 48 vjeç, banues në Gjirokastër;

M. D., 29 vjeç banues në Fier.

U ekzekutuan masat e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike” kryer në bashkëpunim, për shtetasit:

G. K., 69 vjeç, banues në Vlorë;

P. Gj., 52 vjeç, banues në Vlorë;

B. D., 40 vjeç, banues në Kallarat, Himarë;

E. M., 32 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë;

D. GJ., 24 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë;

K. GJ., 57 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë;

O. Gj., 39 vjeç banues në Tërbaç, Himarë;

P. M., 25 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë;

G. N., 68 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë;

E. GJ., 29 vjeç banues në Tërbaç, Himarë;

A. GJ., 44 vjeç banues në Vlorë;

K. Sh,. 19 vjeç, banues në Vranisht, Himarë;

R. H., 25 vjeç , banues në Vranisht, Himarë.

U ekzekutuan masat e sigurisë “Arrest në shtëpi”, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”,“Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Shpërdorim detyre” të kryera në bashkëpunim, për shtetasit:

H. B., 77 vjeç, banues në Kuç, Himarë;

R. D., 45 vjeç, banuese në Gjirokastër;

M. R., 53 vjeçe, banuese në Gjirokastër;

P. C., 56 vjeç, banues në Bashaj, Himarë, me detyrë inspektor i pyjeve dhe kullotave në fshatrat Vranisht dhe Tërbaç, Himarë.

I. GJ., 64 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë, me detyrë inspektor i pyjeve dhe kullotave në fshatrat Vranisht, Himarë.

U ekzekutuan masat e sigurisë “Detyrim për paraqitje”, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Moskallëzim krimi”, për shtetasit:

S. F., 16 vjeç, banues në Kuç, Himarë;

H. Sh., 66 vjeç banues në Vranisht, Himarë, me detyrë kryetar i fshatit Vranisht;

V. L., 48 vjeç banues në Kuç, Himarë, me detyrë kryetar i fshatit Kuç;

Ç. F., 72 vjeç banues në Kuç, Himarë, me detyrë kryetar i fshatit Kuç;

A. B., 44 vjeç banues në Tërbaç, Himarë.

Në vijim të operacionit u shpallën në kërkim, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Kultivimi i bimëve narkotike”, shtetasit:

A. GJ., 50 vjeç, banues në Tërbaç, Himarë;

A. J.,36 vjeç., banues në Tërbaç, Himarë;

L. GJ., 25 vjeç , banues në Tërbaç, Himarë;

M. S., 36 vjeç, banues në Tiranë.

Gjatë operacionit është ushtruar kontroll në 41 banesa.

Gjatë periudhës hetimore gjashtëmujore janë asgjësuar një numër i konsiderueshëm bimësh narkotike canabis sativa, në territoret e Bashkive Selenicë dhe Himarë, janë sekuestruar 120.9 kg lëndë e dyshuar narkotike, janë sekuestruar 4 armë gjahu, dylbi, një pistoletë sportive, 39 telefona celular etj.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprime të mëtejshme.

Policia e Shtetit është e angazhuar dhe e vendosur për të luftuar pa kompromis veprimtarinë kriminale, ndaj fton qytetarët që të denoncojnë në Komisariatin Dixhital dhe në numrin 112, çdo rast të paligjshmërisë në cilëndo fushë që ajo shfaqet, duke u garantuar reagim të shpejtë profesional e anonimat të sigurt për qytetarët.