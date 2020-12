“Paraqituni në komisariat”! Doli në protestë, policia i çon mesazh në Facebook “njeriut të memeve”

Policia u ka derguar mesazhe ne Facebook personave pjesemarres ne protestat per Klodian Rashen ne Tirane.

Genc Sejko, i njohur si ‘njeriu i memeve’ ka postuar në rrjetet sociale mesazhin që policia i ka çuar në Facebook, ku i kerkohet që të paraqitet në komisariatin nr. 2 në Tiranë, pasi akuzohet për pjesëmarrjen në protestën e mbrëmshme në kryeqytet.

Asnjë njoftim zyrtar. Policia e ka njoftuar vetem përmes Facebook-ut. “Fytyra e shtetit policor” thekson Sejko.

Mbremjen e djeshme ai tha se nuk ishte organizator i tubimit, por nëse do të procedohej nuk do ta kishte problem. “Nuk jam organizator i protestës, por edhe nëse do të më akuzonin do të më bënin nder.

“Pushka top t’u bëftë”. Ai u vra 25 vjecari, do më procedojnë mua? Problem i madh. Do të më çojnë 20 vite në burg?”. Sonte po zhvillohet protesta e gjashtë për vrasjen e Klodian Rashës.