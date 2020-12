“Policia një trup i sëmurë”, studentja në protestë: Nuk mjafton ndryshimi i drejtuesve

19.08 – Nje studente beri thirrje qe policia te liroje protestuesit e arrestuar gjate diteve te fundit ne Tirane dhe ne rrethe.

Ajo tha se eshte studente dhe ka dale ne proteste kunder dhunes se policise.

“Sot eshte e qarte se trupi i policise eshte i semure, le te themi me kancer, nuk mjafton vetem largimi i drejtuesve, por edhe reformimi e ristrukturimi i kesaj strukture”, tha qytetarja.



19.04 – “Arrestoni kriminelët, jo të rinjtë”, protestuesja tek Kryeministria: Ata e kanë vendin në burg

Nje grua ka folur para kryeministrise ne lidhje me protesten qe po zhvillohet per Klodian Rashen. “Po protestojme per dhunen e policise, pse policia arreston te rinjte dhe nuk arreston kriminelet dhe trafikantet”, tha ajo.

18.57 – Protestuesit për Klodianin shtrihen para Kryeministrisë, shpalosin flamurin Kombëtar



Pas mberritjes tek kryeministria protestuesit nuk jane konfrontuar me policet e shumte te vendosur aty. Nje grup te rinjsh u shtrine pertoke ne bulevard para godines se qeverise, nderkohe qe nje prej tyre ka shpalosur edhe flamurin Kombetar.

“Drejtesi per Klodianin” dhe “Poshte diktatura”, kane thene disa prej thirrjeve qe protestuesit kane bere tek kryeministria.

Nje tjeter thirrje adresuar policise eshte edhe lirimi i protestuesve te arrestuar gjate ketyre diteve gjate protestave te mbajtura.

18.54 – “Ardi Veliu jep dorëheqjen”, protestuesit marshim për Klodianin tek Kryeministria



“Veliu, Veliu, jep doreheqjen”. Keto jane thirrjet e protestuesve gjate marshimit ne Bulevardin Deshmoret e Kombit drejt kryeministrise.

Ish deputetja e LSI, Floida Kerpaci iu bashkua protestuesve duke theksuar se eshte aty si e re, jo si politikane per te protestuar ndaj aktit te vrasjes se nje te riut nga ana e policise.

18.47 – “Drejtësi për Klodianin”, protestuesit nisen drejt kryeministrisë



Protestuesit jane shtrire ne toke per disa momente ne shenje proteste ndaj policise, per vrasjene Klodian Rashes por edhe shoqerimet e kryera nga forcat e rendit gjate diteve te protestes.



Pas pak castes, ata jane ngritur nga asflakti dhe kane nisur marshimin drejt kryeministrise ne Tirane ku jane vendosur forca te shumta te policise se shtetit.

18-.43 – “Drejtësi për Klodianin”, protestuesit këndojnë Himnin Kombëtar në sheshin Skënderbej



Drejtesi, drejtesi, drejtesi per Klodianin, jane thirrjet e radhes nga protestuesit e mbledhur ne Tirane. Pas nje qendrimi dhe perballje disa minuteshe me policine ne sheshin Skenderbej, ata jane nisur drejt Ministrise se Brendshme.

Vec thirrjeve per Klodian Rashen, protestuesit kane kenduar ne kor Himbin Kombetar teksa ndodheshin ne Sheshin Skenderbej ne Tirane.

18.37 – Policia tenton shpërndarjen e protestës, thirrje “Rama ik” dhe “Poshtë Diktatura”



Protestuesit ne sheshin Skenderbej ne Tirane jane perplasur me policine e cila ka kerkuar shperndarjen e grumbullimeve.

Efektiva te shumte te vendosur ne qender te Tiranes, u kane kerkuar protestuesve te shperndahen pasi nuk lejohen grumbullimet nga protokollet anti-COVID.

Nderkohe protestuesit kane shperthyer pervec thirrjeve per Klodian Rashen, edhe me deklarata kunder qeverise me thirrjet “Poshte diktatura” dhe “Rama ik”.

Nje qytetar tha se policia eshte duke shoqeruar te mitur dhe te rinj, duke treguar edhe rastin e nje te semuri qe e kane derguar dhe mbyllur ne komisariat vetem se kane menduar qe po shkonte ne proteste.

18.31 – Protesta për Klodianin, qytetari akuzon policët: Kriminela, po na vrisni fëmijët



Nje protestues iu drejtua me tone te larta efektivave te policise se shtetit ne protesten per vrasjen e Klodian Rashes.

Duke folur nga sheshi “Skenderbej” me tone te larta ai tha: Turp, turp, turp, po na vrisni femijet, ju kriminela, keni vite qe po na vrisni femijet…!

18.26 – “Të largohet Ardi Veliu”, protestuesit: Tentuan të manipulojnë vrasjen e Klodianit



Genc Sejko dhe qytetare te tjere te grumbulluar ne vendin e protestes prane sheshit Skenderbej ne Tirane shpjeguan aresyet pse po dalin ne tubime.

Ata thane se policia e shtetit beri tri deklarata te ndryshme per vrasjen e Klodian Rashes, ne peerpjekje per te shmangur pergjegjesine.

“Ne kerkuam largimin e Sander Lleshajt si pergjegjes politik, por pergjegjesine direkte e mban Ardi Veliu, ai eshte drejtori i pergjithshem i policise dhe duhet te largohet, per kete po protestojme”, tha nje prej organizatoreve te protestes.

Sipas tij, policia ka dhene tri deklarata te ndryshme pas vrasjes se Klodian Rashes, dhe kjo tregon qarte nje tentative per ta fshehur te verteten e ngjarjes dhe per te bere manipulimin e saj, citon Lajmifundit.al.

18.23 – Nis protesta, hidhen kapsolla në Tiranë, qytetarët tubime për Klodianin edhe në rrethe



Nis protesta ne diten e peste ne Tirane dhe ne disa qytete te tjera te vendit.

Në orën 18:00 është paralajmëruar një tjetër protestë për Klodianin, të riun që u vra nga efektivi i policisë, në sheshin Skënderbej ka nisur hedhja e kapsollave të para.

Kapsollat jane hedhur nga disa të rinj të shpërndarë që mbajnë kapuçë në pjesë të ndryshme të sheshit.

Nderkohe tek ministria e Brendshme dhe drejt kryeministrise ne bulevard ka nisur grumbullimi i qytetareve.

Vihet re se për gjatë gjithë hapësirës së sheshit ka 2 policë çdo 10 metra, shumë prej tyre janë femra.

Nga ana tjeter, protesta po zhvillohet edhe ne qytete te tjera si Lushnja, Cerriku, etj.