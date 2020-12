“Kam 5 ditë që rri maleve”, “Stresi” “ikën” nga protesta: Kaq ishte kauza ime

Reperi i njohur shqiptar Arkimed Lushaj, gjithashtu i njohur si Stresi është tërhequr nga pròtesta për vr asjen e Klodian Rashës. Në një video-live në Instagram, ai ka shpjeguar se ka 5 ditë që qan dhe fshihet maleve, por nuk mund të dalë më në pròtestë pasi ruhet.

Ndër të tjera në fjalën e tij, reperi shprehet se nuk ka qënë i ndikuar nga politika për pjesëmarrjen në pròtestë, dhe nëse ka ndodhur kështu, Zoti ia marrtë hàkun tek familja e tij.

“Unë hapa kaùzën më të fortë. Nuk më intereson çfarë vjen pas kësaj kauze. Kjo është, kjo ishte kaùza domethënë. E patë intervistën timë. E pashë edhe videon që kryekùrva e Tiranës shkoi tek familja e Klodianit. Unë nuk i kisha pranuar ata që më vrànë djalit. Kurrë në shtëpi! Nuk kam gjë kùndër. Nëse e kam bërë për arsye politike, zoti ma çoftë në familjen time. Nuk e kam bërë për politike. Me lot në sy kam hyrë në pròtestë. Mund të tregojnë gjithë pròtestuesit për çfarë kam bërë unë në pròtestë. Nuk mu ka tharë fytyra prej lotëve. Në momentin e parë që kryetari i Bashkisë, nuk duhet t’i prisnin hiç.

Por unë këtej jam. Unë nuk tutem por ruhem, o idíota. Unë e hapa, tani le ta vazhdojnë. Me fjalë e çojnë të gjithë në fund. Zoti iu rujtë të gjithëve. Nëse iu rrini me familjen time dhe më ndihmoni në mërzitë e mia po vij prapë. Por secili ka mërzítë e veta. Kaq munda vëlla. QË 5 ditë jam pa gjumë, 5 ditë maleve. Më vjen shumë kèq për ju, ia kam lënë Zotit në dorë nëse kam hile në këtë gjë. Jam me të madhin Zot prandaj i kam rrugët e hapura. Sa ta kem bablokun në qiell nuk më ndal asnjë gojë e lígë. Asnjë uniformë. Habiteni si i kam rrugët e hapura. Unë jam me popullin për çdo sfidë.

Që prej tèrmetit. As në këngë, nuk kam thënë kam Rolexa. Kam qënë njësh me popullin. Kështu që… Hajde natën e mirë të gjithëve. Zoti qoftë me ju. Kaq ishte kaùza ime, nuk kam pasur punë me asgjë. Kam dhënë qënë që gjithë policët nuk janë një polic. Arkimedi bëri sa mundi, hajde për të mira dhe gëzime. I bëj thirrje shtetit që çohuni gjithmonë për kauza të tilla,”-u shpreh Stresi.

Ndërkohë që jo më larg se dje, reperi paralàjmëroi se do të publikonte të dhëna që do të tròndisnin politikën shqiptare dhe pushtetin e kryeministrit Edi Rama. Gjithashtu ai shtoi se do të ishte pjesë e pròtestës për vràsjen e Klodian Rashës deri në fund, por mesa duket ka ndërruar mendje. Reperi është shpallur në kèrkim nga Policia e Shtetit, si një prej organizatorëve të pròtestës.