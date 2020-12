Horoskopi 13 dhjetor, ja çfarë parashikojnë yjet për ju

Dashi

Do të jetë një ditë shumë pozitive, falë Hënës në një aspekt të favorshëm. Për më tepër, në pak ditë, Jupiteri dhe Saturni gjithashtu do të bëhen pro dhe do t’i japin një shtysë të madhe ndryshimit. Sigurisht, nuk do t’i zgjidhni të gjitha problemet brenda pak ditësh, por tani është e qartë që mund ta lini pas këtë periudhë të komplikuar.

Demi

Një javë shumë e ngarkuar përfundon, me atë, në të cilën ju është dashur të përballeni me shumë agjitacion, të lindur pa ndonjë arsye të dukshme. Nëse, nga ana tjetër, jeni nervoz për dashurinë ose familje, atëherë do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Tani e tutje, do të jetë e rëndësishme të përpiqeni të zgjidhni problemet tuaja ekonomike.

Binjakët

Do të keni Hënën në opozitë: dita juaj do të fillojë me ndonjë grindje ose me shumë lodhje. Jeni shumë i lodhur këto ditë. Përveç kësaj, ju po përballeni me shumë diskutime, shumë momente tensioni. Prit! Nga java tjetër do të hyni në një fazë të re rimëkëmbjeje.

Gaforrja

Do të duhet të filloni të përqendroheni më shumë në jetën e dashurisë. Nga kjo pikëpamje po shëroheni shumë mirë, veçanërisht nga një krizë. Tani e tutje, askush nuk do të jetë në gjendje t’ju ndalojë! 2021 do të jetë një vit shumë domethënës. Në veçanti qershori, do të sjellë një gjendje të re astrologjike. Nga tani deri në verën e ardhshme, duhet të filloni të merrni vendime që do t’ju bëjnë të ndiheni më mirë.

Luani

Duhet të përdorni energjinë që do të duhet për të qetësuar pak zemërimin tuaj, apo të gjithë shqetësimin që ju ka shoqëruar në ditët e fundit. Në punë keni pasur shumë tension. Ndoshta jeni përballur me disa sfida ose jeni testuar. Ose nuk keni qenë në gjendje të arrini diçka për të cilën u kujdesët shumë. Në orët e ardhshme do të jeni akoma më i fortë dhe do të jeni në gjendje të përpiqeni të afroheni me partnerin tuaj, nëse kohët e fundit ka pasur ndonjë ndarje.

Virgjëresha

Të dielën dhe të hënën mund të ndiheni mjaft nervoz dhe të trazuar. Për këtë arsye, do të jetë e përshtatshme për ju të përdorni shumë kujdes në marrëdhëniet me të tjerët, në gjykimet që do të shprehni. Mos harroni se gjatë vitit të ardhshëm do të duhet të merrni dhe rikuperoni gjithçka që keni humbur rrugës gjatë muajve të fundit, përfshirë dashurinë. Nëse marrëdhënia juaj si çift po përjeton një moment krize, do të duhet të punoni shumë për të rivendosur qetësinë.

Peshorja

Tani e tutje do të duhet të përqendroheni në 2021, të mbledhni ide të shkëlqyera për t’i realizuar. Për t’u rikthyer në majë, do të duhet kohë dhe më shumë forcë sesa ke tani. Mbi të gjitha, ju jeni duke përjetuar një periudhë të rëndë që ndoshta filloi në fund të vitit 2019. Për disa kohë ju keni tërhequr disa probleme pune që duhet zhbllokuar. Një rilindje do të fillojë, por nuk do të duhet t’i thuash jo lajmeve.

Akrepi

Mund të shqetësoheni ende për paratë. Në ditët e fundit ju mund të keni fituar pak ose dikush nuk ju ka dhënë akoma atë që ju duhet. Gjatë kësaj kohe nuk duhet t’i besoni askujt, por jeni veçanërisht i kujdesshëm. Nëse keni nevojë të mbyllni një marrëveshje ose të merrni një shumë parash, përpiquni të gjeni arsyet tuaja me forcë dhe besim. Për fat të mirë në dashuri jeni më i qetë.

Shigjetari

Ju do të keni ide të mira për t’i zbatuar në praktikë në 2021, një dëshirë për të parë të ardhmen me më shumë entuziazëm. Ora e rilindjes suaj ka ardhur! Të gjithë ato emocione të mëdha ju presin që nuk keni qenë në gjendje t’i përjetoni në muajt e kaluar.

Bricjapi

Sot do të jeni mjaft i trazuar, i lodhur dhe do të duhet të kapërceni disa vështirësi personale. Edhe nëse Venusi është në një aspekt të favorshëm, ju do të duhet të përballeni me këtë Mars të kundërt, i cili vazhdon t’ju shkaktojë disa sëmundje të vogla fizike, ndoshta të llojit të përbashkët. Prit!

Ujori

Do të keni Hënën dhe Marsin në favor: një e diel e këndshme ju pret! Nga java tjetër yjet do t’ju inkurajojnë të lehtësoni veten nga shumë barrë. Tani e tutje mund të jetoni përvoja të reja në dashuri dhe në punë. Mund të filloni shtigje të reja, dikush do të ndryshojë grupin ose ekipin. Lajme në horizont!

Peshqit

Nuk duhet të lodheni shumë të dielën! Në orët e ardhshme dikush mund të pyesë nëse është vërtet i dashuruar apo jo. Dije që 15 ditët e ardhshme do t’ju mundësojnë të merrni vendime të rëndësishme në dashuri. Ju do të jeni në gjendje të kuptoni nëse marrëdhënia juaj është diçka solide apo një dashuri e thjeshtë.