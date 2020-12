U infektua me Covid-19, gazetarja e njohur: Më qanin për së gjalli me oiii

E ftuar në emisionin “Historia ime” në Tv Klan, ka qenë gazetarja e njohur Fjodora Fjora e cila ka rrëfyer për eksperiencën e saj gjatë infektimit me Covid-19. Ajo shprehet kur mori vesh që ishte infektuar, halla e saj u bë aq merak sa filloi ta qante për së ngjalli nga telefoni.

Fjodora Fjora: Në momentin që ti konstaton që je me Covid 100 veta të thonë se çfarë duhet të bësh. Duhet të marrësh këtë, jo po duhet të marrësh atë, jo po pse morë këtë sepse mua më kanë dhënë këtë dhe fillon thua, duhet patjetër të mbyllem me veten time sepse është e kotë të dëgjoj gjithë këta njerëz. Nuk doja të izolohesha nga bota dhe t’i panikoja njerëzit, doja që t’i thoja që jam mirë. Halla ime më mori në telefon dhe më qante për së gjalli, i thashë prandaj nuk është për t’ju treguar juve sepse qante me oi dhe me dënesë obobo ç’të gjeti ty. Kuptova që është një situatë tragji-komike dhe një situatë e pazakonte.

Mirela Milori: Po me djalin si ia bëre?

Fjodora Fora: Që një ditë më përpara që e kisha atë dilemë se isha me Covid i kërkova dados time e cila është një njeri i jashtëzakonshëm dhe Teo e do shumë, i kemi shtëpitë pranë që ta merrte Teon në shtëpinë e saj. I thashë Teos që jam nisur në një udhëtim për punë në Korçë. /tvklan.al