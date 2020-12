Linjat ajrore i kërkojnë BE-së të përjashtojnë Britaninë nga ndalimi i udhëtimeve në kohë pandemie

Linjat ajrore u kanë kërkuar vendeve të BE të përjashtojnë Britaninë e Madhe nga ndalimi i udhëtimit për shkak të koronavirusit i vendosur për të filluar prej datës 1 Janar.

Firmave të tilla si EasyJet dhe Airlines UK i’u bashkuan Këshilli Botëror i Udhëtimeve dhe Turizmit në thirrjet për qartësi.

MB dhe BE po negociojnë një marrëveshje tregtare për pas janarit, por të mërkurën Boris Johnson u kthye nga Brukseli me ‘dallime të konsiderueshme’ të mbetura.

Një marrëveshje e tillë mund të mos përfshijë rregulla të udhëtimit të koronavirusit, të cilat lejojnë udhëtime jo-thelbësore në BE nga vendet ku rastet janë të ulëta, të tilla si Australia dhe Zelanda e Re.

Pavarësisht se Britania e Madhe ka norma më të ulëta të infeksionit sesa 18 nga 27 vendet anëtare të BE, zyrtarët thonë se aktualisht ‘nuk ka plane’ për ta shtuar atë në listën ‘e sigurt’.

Britania nuk do të përjashtohej automatikisht nga rregullat e vendit të palës së tretë edhe nëse Kryeministri do të bënte një marrëveshje të orës së 11-të me shefen e BE Ursula von der Leyen këtë javë.

Presidentja e Këshillit Botëror të Udhëtimit dhe Turizmit, Gloria Guevara tha se kishte ‘arsye bindëse’ që Britania e Madhe të shtohej në listën e përjashtimit.

Në një revistë për,The Guardian, Gloria Guevara u shpreh se udhëtarët britanikë janë një kontribues i madh në ekonomitë evropiane.

“Udhëtarët britanikë janë një kontribues i madh në ekonomitë evropiane dhe përqindja më e madhe e udhëtarëve përbrenda në shumë vende të mëdha të BE, të tilla si Spanja, Portugalia dhe Qipro”, tha Gloria Guevara.

Kompania ajrore EasyJet tha se nuk kishte asnjë ligj që detyronte vendet anëtare të BE të mbyllnin hyrjen nga jashtë bllokut.

Një zëdhënës tha: “Ashtu siç bëjnë sot, ne presim që vendet individuale evropiane të vazhdojnë të zbatojnë rregullat e tyre.”

Kompania ajrore Airlines UK tha se presin që vendet anëtare të BE që fitojnë jashtëzakonisht shumë nga turizmi dhe udhëtimet ajrore nga MB dhe miliarda paund që gjeneron.

“Ne presim që vendet anëtare të BE që fitojnë jashtëzakonisht shumë nga turizmi dhe udhëtimet ajrore nga MB dhe miliarda paund që gjeneron, të vazhdojnë të zbatojnë rregullat e tyre në mënyrë që të sigurojnë siguri për konsumatorët dhe familjet që kërkojnë të udhëtojnë. në BE nga janari e tutje”- tha Airlines UK.

Ndërsa kompanitë ajrore British Airways dhe Ryanair nuk dëshirojnë që të komentojnë.

Von der Leyen shtyu butonin në planin e BE-së pa marrëveshje Brexit dje pasi ajo u kërkoi vendeve anëtare gjithnjë e më panik të mos bëjnë “marrëveshje anësore” me Mbretërinë e Bashkuar.

Duke arritur për një samit evropian në Bruksel, presidenti i komisionit paralajmëroi situatën ishte “e vështirë” dhe këmbënguli se liderët do të diskutojnë situatën më vonë, pasi një afat i fundit “i fundit” të së Dielës ishte vendosur të dilte me një mënyrë për të zgjidhur mosmarrëveshjet për një lojë të barabartë dispozitat në terren, të drejtat e peshkimit dhe zbatimi i tyre.

Komentet erdhën ndërsa BE-ja publikoi plane të paparashikuara, me atë që dukej të ishte një ofertë për ndërprerjen e qetë të mallrave dhe udhëtimeve ajrore në këmbim të hyrjes së vazhdueshme në ujërat e Mbretërisë së Bashkuar.