Kim Kardashian mban zi për ekzekutimin e 40-vjeçarit amerikan: Ishte njeri i reformuar

Kim Kardashian është duke mbajtur zi për Brandon Bernard, i cili u ekzekutua të enjten.

Pavarësisht faktit se Kim Kardashian kishte bërë apel për zbutjen e dënimit, ai u ekzekutua me karrige elektrike.

Bernard u shpall i vdekur në orën 21:27.

“Jam shumë e hutuar tani”, ndau Kardashian në Insragram, “Ata e vranë Brandon. Ai ishte një person kaq i reformuar. Kaq shpresëdhënës dhe pozitiv deri në fund. Më e rëndësishmja është se ai ndihet keq për ato që ndodhën, i vjen keq për lëndimin dhe dhimbjen që u ka shkaktuar të tjerëve.”

Ylli i televiziv gjithashtu ndau mesazhin e fundit të Bernardit për të, pasi ai po priste injeksionin vdekjeprurës.

Ndërsa ai ishte në karrige, avokati i Brandon thirri Kim dhe i tha këtë, “Brandon tha se ai të do dhe dëshiron të të falënderojë përsëri, ai tha se nuk ndihet shumë klaustrofobik në karrige.”

Sipas Kardashian, Bernard, i cili u dënua për krime në lidhje me një vrasje të dyfishtë dhe grabitje në Teksas në 1999, ishte një adhurues i muzikës klasike dhe një “mjeshtër me grep”, i cili shpesh bënte shaka se “nëse dikush thjesht do të shihte qelinë e tij ata do të mendoj se ishte një qelizë gjyshesh “.

Ajo ndau gjithashtu një këshillë që Bernard donte t’u jepte të rinjve, “Mos u përfshini “me një turmë të gabuar”.