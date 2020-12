Ja çfarë rezervojnë yje për sot

Dashi

Më në fund është koha të mendojmë për dashurinë dhe t’i kushtojmë më shumë vëmendje partnerit. Në punë, gjithashtu, është një moment i rëndësishëm pasi do të keni detyra të reja që do t’ju çojnë larg.

Demi

Nesër do të keni dhimbje koke, veçanërisht për sa i përket anës ekonomike pasi do të keni shpenzime që kanë të bëjnë kryesisht me shtëpinë. Në dashuri po kaloni një periudhë krize por do të jetë vetëm një periudhë transaksioni.

Binjakët

Ditë interesante për ju Binjakët nesër pasi Jupiteri ka ndaluar së qenuri i kundërt dhe ju jep perspektiva të mira në punë dhe në studim. Për ndjenjat, megjithatë, është një periudhë mjaft neutrale.

Gaforrja

Horoskopi Paul Fox tregon se ju ende keni përballë Jupiterin dhe Saturnin që do të krijojnë shumë pengesa për të kapërcyer, por do të keni sukses në gjithçka falë kokëfortësisë tuaj. Zemrat e vetmuara mund të gjejnë një emocion shtesë.

Luani

Horoskopi Paolo Fox sinjalizon se nesër do të keni një ditë interesante. Edhe pse dikush ka shpenzime shtëpiake ose çështje të rëndësishme për të rregulluar.

Virgjëresha

Nesër do të ndiheni mjaft të trazuar sepse gjërat nuk po shkojnë siç dëshironi. Si familje, zgjidhni disa çështje të pazgjidhura dhe shmangni shumë polemikë. Kësaj i shtohet edhe një nervozizëm i caktuar ose një rënie fizike.

Peshorja

Horoskopi Paolo Fox specifikon që ju keni mundësinë të rizbuloni një ndjenjë të humbur në të kaluarën, por ndoshta nuk është lëvizja e duhur për të bërë tani. Shmangni disa bezdi të vogla shëndetësore.

Akrepi

2021 do të jetë viti i mundësive në dashuri, kështu që mos u lidhni me njerëz të angazhuar tashmë, është një gabim që nga fillimi. Nëse zgjidhni se kush është i lirë, mund të vendosni një themel të shkëlqyeshëm për të ardhmen.

Shigjetari

Këto janë ditë kur nuk është e lehtë të heshtësh, dikush mund të protestojë kundër teje pa marrë parasysh sa diplomaci mund të përdorësh. Në dashuri ka shumë gjëra për të thënë. Marrëdhënie interesante me Dashin dhe Luanin.

Bricjapi

Horoskopi Paolo Fox ju tregon se jeni shumë i ndjeshëm dhe mund të zemëroheni. Në dashuri, takimet e reja, madje edhe intriguese, janë në horizont.

Ujori

Në dashuri, kujdes për stresin sepse historitë e vështira mund të bëhen edhe më të komplikuara. Trajtoni gjithçka me kujdes, asnjë çast nuk u ndodh të gjithëve.

Peshqit

Ka shumë shpresa për vitin e ardhshëm. Në dashuri, ata që jetojnë më shumë histori do të duhet të jenë më të sinqertë. Do të jetë fundi i vitit që do të çojë në zgjidhje, qoftë brenda ose jashtë, në disa marrëdhënie romantike.