Von Cramon bën thirrje: Të liberalizohen sa më shpejt vizat për Kosovën

Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola Von Cramon ka thënë sot se njerëzit në Kosovë janë të frustruar me të drejtë dhe kërkoi nga Këshilli i Bashkimit Evropian një afat të qartë kohë dhe dritë të gjelbër për liberalizimin e vizave.

Ajo tha se kjo ka të bëjë edhe me mbajtjen e premtimit për çështjen e liberalizimit të vizave.

“Qytetarët e Kosovës duhet të kenë qasje të njëjtë në Zonën Shengen pa viza dhe kjo çështje është në Këshillin e Bashkimit Evropian që dy vjet. Njerëzit në Kosovë janë të frustruar me të drejtë, prandaj do të kërkoja nga Këshilli i Bashkimit Evropian që të jap një afat të qartë kohor dhe dritë të gjelbër lidhur me këtë sa më shpejt që është e mundur. Kjo, po ashtu ka të bëjë me mbajtjen e premtimit”, është shprehur Cramon.