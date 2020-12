“Policia duhet të mbrojë jo të vrasë”, flet i riu nga protesta: Jemi të pashpresë

Një pjesë e madhe e protestuesve që ndodhen sot në rrugët e Tiranës duke protestuar për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha janë të rinj.

Një prej tyre tha se do të dalë çdo ditë të protestojë, pasi sipas tij vetëm protesta mund të sjellë drejtësi.

Ai tha se të rinjtë nuk kanë shpresë dhe se Klodiani ishte i pafajshëm.

“Policia duhet të mbrojë jo të vrasë. Duhet drejtësi për vrasjen e Klodianit. Situata duhet të agravojë që të ketë paqe. Nëse ka koka të ulura do ketë vrasje prapë.

Protesta do vazhdojë. Unë do dal. Vetëm protesta mund të sjellë drejtësi. Jemi të rinj të pashpresë. Mirë që s’kemi shpresë e mirëqenie, por s’kemi as drejtësi.

Duhet të dalë popullit. Do thyej çdo gjë. ne i kemi paguar, taksat e nënës sime, babait, tim, tuajat. I kemi paguar për të marrë një shpërblim që nuk është i merituar.

Policia është për të ofruar siguri jo për të na vrarë. Ishte një vrasje pas shpine, djali nuk ishte i armatosur as me drogë. ishte i pafajshëm. Do dal çdo ditë këtu”, tha ai.