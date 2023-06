Plagosje me armë zjarri në Shkodër

Policia e Qarkut Shkoder njoftoi se mbremjen e kaluar ora 22.40, është sjellur pranë Spitalit Rajonal Shkoder një person i plagosur me armë zjarri. Pas verifikimeve eshte shtetasi Y. M., 65 vjec, banues në Fshatin “Ura Shtrejtë”, Komuna Postribë Shkodër. Ky shtetas ka një goditje me armë zjarri në këmbën e majtë poshtë gjurit, e pa rezikshme për jetën. Ngjarja ka ndodhur në Fshatin “Ura Shtrejtë” Shkodër. Policia thote se po kryhen veprime me grup hetimor në përfundim do të jepet informacioni i plotë.