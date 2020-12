Sekuestrohen rreth 2 kg kokainë dhe arrestohen 4 persona, policia aksion në Mitrovicë

Pas një hetimi disa mujor, Policia e Kosovës ka bastisur disa shtëpi në Mitrovicën e Jugut ku ka gjetur një sasi të narkotikëve të llojit kokainë dhe armë.

Policia e Kosovës ka arrestuar 4 persona, por me vendim të prokurorit 3 të dyshuarit janë dërguar me mbajtje dhe një prej tyre është liruar në proçedurë të rregullt.

Gjatë këtij aksioni Policia ka njoftuar se tek të dyshuarit janë gjetur dhe konfiksuar 1 kg e 892 gram kokainë, një revole të llojit me 8 fishekë të cal. 7.65 mm, një revole me nëntë 9 fishekë, dy peshore dixhitale, një mulli grinder, një shufër metalike, dy laptop, 4 telefona.

