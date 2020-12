Moti i keq/ Pezullohet lundrimi i mjeteve të vogla dhe ato të peshkimit në Vlorë

Lundrimi i mjeteve të vogla dhe ato të peshkimit është pezulluar në Vlorë për shkak të motit.

Në bazë të parashikimit të kushteve hidrometeorologjike për 24 orët e ardhshme në portin e Vlorës dhe jashtë saj era dhe deti do të jenë në drejtimin JUG- forca 5-6bft brenda gjirit të Vlores, era dhe deti në drejtimin JUG forca 6-7bft në det të hapur.

Situata nga kapitaneria e portit:

(Ne baze te parashikimit te kushteve hidrometeorologjike per 24oret e ardhshme ne portin e Vlores dhe jashte saj do te jene si me posht : era dhe deti ne drejtimin JUG- forca 5-6bft brenda gjirit te Vlores, era dhe deti ne drejtimin JUG forca 6-7bft ne det te hapur. Permiresimi i kushteve hidrometeorologjike do te jete ne daten 10.12.2020 deri ne oret e para te mengjesit. Eshte pezulluar lundrimi i mjeteve te vogla lundruese dhe ato te peshkimit te cilat jane ankoruar ne Zvernec.)