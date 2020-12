Mjeku zbulon ilaçin që ul rrezikun nga Covid-19: Lajme të mira nga bota shkencore, por ja kujdesi që duhet bërë!

Mjeku i njohur epidemiolog, Ilir Alimehmeti, ka publikuar sot në faqen e tij të “Facebook” të dhënat e një studimi, që sipas tij, ka gjetur efekte shumë premtuese nga një medikament antidepresion, Fluvoksamina.

Sipas mjekut, “studimi paraprak i kryer në të rritur me simptoma të COVID-19 tregoi se pacientët në shtëpi të trajtuar me fluvoksaminë kanë më pak gjasa që të shfaqin përkeqësim të gjendjes në periudhën 15-ditore”.

Më tej, mjeku shton se “Nga ana tjetër duhen studiuar mirë efektet e ndërveprimit me barnat e tjera të dhëna gjatë trajtimit të COVID-19 apo të sëmundjeve të tjera shoqëruese. ❗ Pra, mos vraponi të merrni këtë lloj mjekimi, pasi ende nuk ka të dhëna përfundimtare. Shkenca ecën përpara, por ka hapin dhe ritmin e saj!”

POSTIMI I PLOTE

“Faktet e sotshme janë produkte të kërkimeve shkencore të djeshme.”

Cit.: Duncan MacDonald

🙏 Lajme të mira nga bota e kërkimit shkencor!

🇺🇸 Në një studim eksperimental klinik, hipotezë-gjenerues, studiuesit e Universitetit të Washingtonit SHBA, gjetën efekte shumë premtuese nga një mjekim antidepresion:

💊 FLUVOKSAMINA 💊

👉 Fluvoksamina është një SSRI (inhibitor selektiv i rikapjes së serotoninës) që ka demonstruar se mund të reduktojë disa aspekte të përgjigjes inflamatore gjatë gjendjeve septike përmes rrugës së S1R-IRE1.

🇺🇸 Në artikullin e publikuar në prestiogjiozen JAMA (Journal of the American Medical Association) më 12 nëntor 2020 autorët japin të dhënat e studimit.

✅ Studimi është i tipit eksperimental, i randomizuar, dyfish i verbër, me grup kontrolli të trajtuar me placebo, pra ndër studimet me metodologjinë më rigoroze të mundshme.

📝 Në studim u futën 152 pacientë me COVID-19 të vetëkarantinuar në shtëpi, nga të cilët:

💊 80 pacientë morrën fluvoksaminën një herë në ditë;

💊 72 pacientë morrën placebo (lëndë pa efekt mjekues).

📝 Objektivi kryesor ishte evitimi i përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, që u përkufizua si prania e të dy kritereve më poshtë:

👉 kriteri 1: vështirësi në frymëmarrje dhe shtrim në spital për shkak të vështirësisë në frymëmarrjes ose pneumonisë.

👉 kriteri 2: saturime me oksigjen <92% në dhomë, ose marrja e oksigjenit shtesë për të arritur saturimin 92% ose më shumë.

🙏 Rezultatet e studimit janë shpresëdhënëse!

📝 Përkeqësimi i gjendjes shëndetësore ndodhi në:

👉 0 ndër 80 pacientë të trajtuar me fluvoksaminë;

👉 6 ndër 72 pacientë të trajtuar me placebo.

✅ Diferenca absolute 8.7% (95%CI 1.8%-16.4%, p = 0.009).

📝 Evente të padëshirueshme:

💊 Grupi i trajtuar me fluvoksaminë:

👉 1 event serioz i padëshirueshëm, dhe

👉 11 evente të tjera të padëshirueshme.

💊 Grupi i trajtuar me placebo:

👉 6 evente serioze të padëshirueshme, dhe

👉 12 evente të tjera të padëshirueshme.

📝 Si rrjedhojë, autorët dalin në përfundimin se:

✅ Studimi paraprak i kryer në të rritur me simptoma të COVID-19 tregoi se pacientët në shtëpi të trajtuar me fluvoksaminë kanë më pak gjasa që të shfaqin përkeqësim të gjendjes në periudhën 15-ditore.

⛔ KUJDES:

Studimi është i vogël dhe me kohë të kufizuar ndjekjeje.

Si rrjedhojë, vlerën e madhe e ka në gjenerimin e hipotezës dhe në krijimin e bazës për fillimin e studimeve më të mëdha.

🙏 Nëse këto të dhëna do të konfirmohen, atëherë do të kemi një kandidat shumë të për trajtimin fillestar të COVID-19, pasi fluvoksamina ka shumë anë pozitive:

✅ profil sigurie shumë të lartë;

✅ është lehtësisht i gjetshëm në treg;

✅ ka kosto të ulët;

✅ merret nga goja;

✅ nuk shkakton zgjatjes të segmentit QT siç bëjnë SSRI-të e tjera.

⛔ Kujdes: nga ana tjetër duhen studiuar mirë efektet e ndërveprimit me barnat e tjera të dhëna gjatë trajtimit të COVID-19 apo të sëmundjeve të tjera shoqëruese.

❗ Pra, mos vraponi të merrni këtë lloj mjekimi, pasi ende nuk ka të dhëna përfundimtare.

Shkenca ecën përpara, por ka hapin dhe ritmin e saj!

Ndërkohë respektojmë masat kundër përhapjes së SARS-CoV-2.

Dr. Shk. Ilir Alimehmeti

Epidemiolog Klinik

Fakulteti i Mjekësisë, UMT