Ekzekutimi i Klodian Rashës, reagon zv.kryeministri Braçe: Nuk është vrasje politike

Zv.kryeministri i Shqipërisë, Erion Braçe ka reaguar për herë të parë për vrasjen e Klodian Rashës mesnatën e kaluar nga një efektiv policie.

Braçe dënon aktin e policit duke theksuar se vrasja e të riut është një krim penal, i hetueshëm, i gjykueshëm dhe i dënueshëm maksimalisht. Ai po ashtu kujton se ky është një rast i izoluar në 8 vitet e fundit dhe nuk ka ndodhur kurrë më parë.

Po ashtu Braçe siguron se kjo nuk është vrasje politike, dhe as e urdhëruar nga qeveria apo ndonjë politikani në qeveri.

Zv.kryeministri dënon dhunën që u krye sot në Tiranë duke e cilësuar atë si politike dhe aspak drejtësi për Klodian Rashën.

REAGIMI NGA ERION BRAÇE

VRASJA E KLODIAN RASHES ESHTE SHUME E RENDE;

Nje krim penal,

i hetueshem, i gjykueshem,

i denueshem maksimalisht!

LIGJERISHT!

Eshte nje humbje e tmerrshme per familjen, prinderit se pari,

te afermit, miqte e shoket e tij!

Eshte e pashlyeshme per ta,

ndaj cdo ngushellim as i afrohet dhimbjes se tyre!

Cdo vrasje kerkon DREJTESI dhe

DREJTESI do te kete;

E qarte, e plote, e shpejte dhe pa mbrojtur e pa kursyer kerkend qe eshte fajtor!

Une nuk i di rrethanat e vrasjes,

nuk jam prokurori e nuk jam gjykatesi,

ndaj besoja se politikanet duhet te kishin zene mend e te heshtnin, por qenka e pamundur;

Klodian Rasha ishte qytetar i ketij vendi,

me te drejta te plota duke nisur nga jeta, shenjteruar nga ne socialistet duke fshire nga ligjet e ketij vendi, marrjen e jetes qofte edhe si ndeshkim per faj;

Jeta nuk merret per asnje arsye,

keshtu e mendoj une!

Por nje gje dua ta them tani;

KJO VRASJE NUK ESHTE POLITIKE,

AS ESHTE KERKUAR E AS ESHTE URDHERUAR NGA QEVERIA APO CILIDO POLITIKAN NE TE!

Nuk ka qene politik vrasja e qytetareve te pafaj ne keto 8 vite, asnje sekonde, asnje ore, asnje dite; ky eshte nje rast i vetem, i izoluar,

i pandodhur kurre me pare ne 8 vite,

edhe kur policia eshte percelluar me molotove!

NE NUK VRASIM!

NE NA KANE VRARE!

Ne nuk jemi as Sali Berisha, as Lulzim Basha qe vrane qellimisht, drejtperdrejt, 4 protestues te pafaj e te paarmatosur, fshehen provat, penguan prokuroret, refuzuan mandat arrestet per vrasesit e pergjegjesit, mbrojten e liruan vrasesit, ju dalin per zot qarte cdo minut vrasesve edhe sot;

nuk jemi as Ilir Meta qe i quajti te pushkatuarit kokepalare!

JOOO! KURRE!

Nderkohe,

dhuna barbare sot ne mbremje ne Tirane,

NUK ESHTE DREJTESI!

Per Klodian Rashen asfare!

Dhuna ndaj qytetit e jetes ne te ESHTE POLITIKE!

ESHTE DHUNE PER PUSHTET!

E KERKUAR, NXITUR, ORGANIZUAR, KOMANDUAR, USHTRUAR PER PUSHTET!

E njejta qe nga Marsi ne Qershorin e vitit qe shkoi, dogji e percelloi kete qytet; per pushtet!

Shihini, eshte e njejta, eshte njesoj, me te njejtet njerez, me mllef e urrejtje ndaj ketij qyteti!

E fundit;

Dhuna mbi policine perseri nuk eshte Drejtesi!

Cdo organizate ka ditet e saj te veshtira