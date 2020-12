Flet xhaxhai i 25-vjeçarit të vrarë: Më pushkatoni nëse ai ka pasur armë

Vrasja e 25-vjeçarit Klodian Rasha nga një efektiv i policisë ka shkaktuar një debat të madh në opinionin publik.

Gazetarja Anila Hoxha ka intervistuar ekskluzivisht për Open në Top Channel, xhaxhain e viktimës Hasan Rasha. Familjarët kanë hedhur poshtë versionin e policies duke thënë se 25-vjeçari nuk ishte një person problematik.

A ishte problematic Klodiani?- e pyeti Anila Hoxha.

“Jo, nuk ishte aspak problematik. Kishte dy vëllezër 2 Angli dhe donte të ikte atje. Këtu rrinte m shokë, pinte duhan por nuk ka qenë problematik.

Bëhej me nerva se nuk mund të punonte me 200 mij lek. Ishte djali i fundit dhe familja e ka mbajt mirë. Nuk ka pas kurrë armë. Në rast se ai ka përdorur armë ndonjëherë unë pranoj me u pushkatu e të varrosem me te’- tha Hasan Rasha.