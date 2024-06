Publikohet reportazhi i BBC-së për Shqipërinë, ‘’Vend i varfër, por “fabrikë e arit të gjelbër”

BBC-ja shkruan një reportazh për Shqipërinë. Gjigandja e cilëson vendin tonë si prodhuesin më të madh të kanabisit në Evropë. Impianti i fuqishëm përshkruhet si ‘ari i gjelbër’ nga kultivuesit. Në një vend të varfër, kjo është një industri miliarda euro”. Kështu e nis reportazhin e vet “BBC” për Shqipërinë, cilësuar si kryeqyteti i drogës jashtë Evropës. “Tej një rruge të prishur, në një fshat të vogël në veri të Tiranës, duket një gjysmështëpi, gati e rrënuar, me tulla. Ajo qëndron vetëm dhe duket e braktisur. Në fakt nuk është. Nga ajo vjen aromë marramendëse që zbulon edhe funksionin e saj aktual: prodhimin e kanabisit.

Brenda, më shumë se gjysma e hapësirës në tokë është e mbuluar me hashash, bimën që po thahet. ‘Ka rreth 20 kg këtu’, thotë njeriu që e zotëron atë. Ai është i ri, ndoshta te të 20- tat, i veshur me xhinse, tshirt dhe atlete. Ai është një nga mijëra njerëz që po bëjnë para nga kanabisi. Në Shqipëri, një kilogram i kësaj droge të paligjshme shitet për 100 deri në 200 euro (£ 85 në £ 170). Në Itali ajo shitet rreth 1.500 euro. Dhe shumica e kulturës kanabis të vendit trafikohet jashtë – në veri përmes Malit të Zi, në jug të Greqisë, ose në perëndim përtej Adriatikut në Itali.

Nuk ka treg të rëndësishëm në vend. Një burim vlerëson se industria e paligjshme mund të jetë me vlerë pesë miliardë euro (£ 4.25bn) në vit – rreth gjysma e PBB-së së Shqipërisë. Rreth 20 kg e bimës që thahet ngadalë në rrezet e diellit që hyjnë përmes dritares së hapur nuk janë gjithë sa ka ky person. ‘Unë kam prodhuar 350 kg’, – thotë ai. ‘Këtë vit pothuajse çdo shtëpi e vetme në fshat rrit kanabis – ton e tonelata janë prodhuar vetëm në këtë komunitet’, – thotë ai. Për dekada me radhë shqiptarët kanë jetuar nën një regjim të mbyllur. Pastaj, pas rënies së komunizmit, erdhi një periudhë me trazira civile dhe rritjen e shpejtë të krimit të organizuar. Njëzet e pesë vjet më vonë, papunësia është ende e lartë dhe korrupsioni i përhapur – kushtet që mundësojnë tregtinë e kanabisit të lulëzojë.

Qeveria ka pasur disa suksese në luftën e saj kundër industrisë së paligjshme. Ajo thotë se më shumë se dy milionë bimë kanabis janë shkatërruar gjatë këtij viti, dhe tani që sezoni i kultivimit është mbyllur, policia është e përqendruar në konfiskimin e drogës që përgatitet për t’u trafikuar jashtë Shqipërisë. Disa nga sasitë kanë qenë të mëdha. Në një magazinë të madhe në qytetin e Rrëshenit, kanabisi ishte palë për tharje. Në dyshemenë e betonit ka më shumë drogë. Disa thasë janë rreshtuar poshtë dhe përhapen deri te një furgon i mbushur plot. Në misionin e saj për të shpëtuar Shqipërinë nga kanabisi, qeveria ka mbështetjen e italianëve. Guardia di Finanza paguhet për mbikëqyrjen ajrore për të identifikuar plantacionet dhe janë statistikat e saj që citojnë politikanët shqiptarë.

Burime brenda Shqipërisë thonë se shumë komunitete kanë kultivuar drogë për herë të parë këtë vit. Korrupsioni është kritik për suksesin e këtij biznesi të paligjshëm, diçka që ministri Tahiri e di. ‘Sigurisht që ka edhe policë të korruptuar, – thotë ai. – Që nga dita ime e parë në detyrë, më shumë se 3.000 policë janë nën hetime penale ose disiplinore. Kjo është gati 20% e të gjithë trupës’. Jo të gjithë prej këtyre janë të lidhur me kanabisin. Korrupsioni në Shqipëri rrjedh në kaq shumë të çara të jetës së përditshme. Ka shqetësim të përhapur në shumë anë në Shqipëri në lidhje me ndikimin e prodhimit të kanabisit mes të rinjve, ambiciozë dhe të paduruar për një jetë më të mirë”, thuhet në reportazhin për Shqipërinë.