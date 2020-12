”Do laj sytë me lotët e tu”, Stresi bën shkrimin prekës për të ëmën

Ditën e sotme nëna e Stresit feston ditëlindjen dhe nuk kishte si të mungonte as urimi i tij. Ai ka publikuar një video në mesnatë me momente të së ëmës dhe në sfond dëgjohej kënga që i ka dedikuar asaj “Të du mom”. Në një ka fotot e shfaqura në video ishte edhe Keisi, kjo do të thotë që çifti i ka rregulluar marrëdhëniet.

“Nëse një ditë nuk do jesh pranë meje, dije se çdo mëngjes do i laj sytë me

lotët e tu. Ah moj e shtrenjta nene, falenderoj Allahun e madh që më dha mundësinë të jetoja jetën dhe të njoha ty Nënë . Sa t’kem jetë në këtë jetë të jam mirënjohës. Sonte është ditëlindja jote dhe unë të uroj edhe 100 vite të lumtura e shtrenjta Nënë”, ka shkruar Stresi.