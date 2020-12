Aksidenti i rëndë ku vdiq 22-vjeçarja, rrëqeth mikesha e saj: Jeta ime u mbyll atje ku përfundoi edhe jotja

Një aksident i rëndë dhe i frikshëm njëkohësisht ndodhi mbrëmjen e të shtunës në rrugën Demokracia në Kamëz, ku një 22 vjeçare humbi jetën si pasojë e përpla sjes së një mjeti smart, me një benz.

Në drejtimin e mjetit smart, që bëri një manovër të gabuar, teksa tentonte që të kalonte rrugën ishte Deni Doku, 19-vjeç, e cila është një prej vajzave më të ndjekura në tik tok, ndërsa 22 vjeçarja që humbi jetën në spital si pasojë e pl agëve të marra është mikeshë e saj.

Në një postim në rrjetet sociale, ajo shkruan se nuk e pranon dot humbjen e mikeshës dhe lidhjen e tyre nuk mund ta ndajë as ajo natë e zezë kur ndodhi aksidenti.

“Nuk e di nga t’ja nis dhe si t’flas për këtë person kaq të rëndësishëm për mua. Motra ime. Nuk e pranoj dot humbjen tënde . Me duket sikur po më pret në shtepi ashtu siç më prisje ti gjithmonë! Alida Ti je pranë meje , Ti do jesh gjithmonë pjesë e shpirtit tim. Pjesë e zemrës time e trupit tim . Je e pandashme , je pranë meje .

Gjithmonë do të mbetesh e tillë Alida ime, asgjë s’mund te na ndaje as ajo nate e zezë, as fati tme rrues, as ajo skëterrë që më tro nditi fort. Asgjë. Je këtu me mua. U prefsh nëpaqe shpirt i bardhë. Jeta ime është e jotja dhe është mbyllur aty ku u përfundua e jotja. Lujla më e bukur e parajsës , të dua”, shkruan ajo.

Më pas ajo ka ndarë edhe një foto të 22-vjeçares ku shkruan se nuk e kupton pse ajo duhet të shpëtonte dhe mikesha e saj jo.