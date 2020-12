Të hënën nisin testet e shpejta, procesi nis nga Tirana, përgjigjja del për 30 minuta

Nga kjo e hene, ne kryeqytet do te nise perdorimi i testimeve te shpejta per te gjithe ata qe kane shfaqur simptoma te COVID-19.

Nje sasi prej 100 mije tamponesh eshte shperndare ne qendrat shendetesore te Tiranes dhe do te kryhet vetem per ata persona qe jane ne 5 ditet e para te semundjes, kur edhe ngarkesa virale eshte me e larte.

Autoritetet pohojne se kjo forme testimi ka efekasitet pothuajse 100% dhe ndihmon per te bere ne kohe reale hetimin epidemiologjik ne terren.

Te gjithe ata qe do t’i nenshtrohen testimit, do ta marrin pergjigjen brenda 30 minutave. Me 20 dhjetor, tamponet e shpejte do te filloje te perdoren edhe ne spitalet rajonale.