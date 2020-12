Stuhitë e fuqishme zhvendosen në Shqipëri, parashikimi nga meteorologët

Meteorologu Hakil Osmani u shpreh se që nga orët e mbrëmjes së ditës së sotme dhe nesër do jenë me reshje shiu me intensitet mesatar. Ndërsa në zonat e thella malore do të ketë reshje dëbore, kryesisht në verilindje. Sipas Osmanit, nuk përjashtohet dëbora në fundvit edhe pse është ende herët për të dalë në një përfundim. Ai shtoi se ky muaj do të jetë kryesisht i lagësht.

TIRANË– Moti i frikshëm me shi dhe erë të fortë do të zhvendoset nga Italia dhe Kroacia, në Shqipëri. Paralajmërimin e kanë dhënë meteorologët kroatë, të cilët shprehen se brigjet e adriatikut do të pushtohen nga një stuhi e fortë, që sjell edhe dallgë deri në gjashtë metra në bregdet

Priten gjithashtu edhe rrebshe shiu në të gjithë territorin shqiptar.

Meteorologu Hakil Osmani, në një lidhje telefonike për Report Tv, u shpreh se që nga orët e mbrëmjes së ditës së sotme dhe nesër do jenë me reshje shiu me intensitet mesatar. Ndërsa në zonat e thella malore do të ketë reshje dëbore, kryesisht në verilindje. Sipas Osmanit, nuk përjashtohet dëbora në fundvit edhe pse është ende herët për të dalë në një përfundim. Ai shtoi se ky muaj do të jetë kryesisht i lagësht.

“Pritet që nga orët e mbrëmjes së ditës së sotme dhe nesër do jenë me reshje shiu me intensitet mesatar, në zonat e thella malore do të ketë reshje dëbore, kryesisht në verilindje, por pjesa e dytë e ditës së hënë sjellë një përmirësim në zonat perëndimore dhe më pas në të gjithë vendin. Dita e martë sjell kryesisht një mot të qëndrueshëm, kurse e mërkura dhe enjtja sjellin shira me intesitet mesatar, ndërsa në zona malore do të ketë reshje të pakta dëbore. E premtja dhe fundjava do të sjellë një përmirësim. Mëngjesi i ditës së hënë, pritet të ketë reshje me intesitet mesatar, kryesisht në zonën në zonën Perëndimore. Dhjetori parashikohet një mot i lagësht, deri nga data 12, më pas deri nga data 16 do kemi një mot të kthjellët dhe të ftohtë, kurse pjesa tjetër do të sjellë reshje shiu, reshje dëbore do të jenë më të dukshme në zonat malore. Eksiton mundësia që të ketë reshje shiu dhe dëbore në fundvit, por është ende herët për të parashikuar zonat se ku do të kenë dëborë. Në pjesën e dytë të dhjetorit, do jemi shumë afër vlerave minimale. Maksimumi në zonat malore do të shkojë jo më shumë se 5-6 gradë celsius, ndërsa në Ultësirën perëndimore nuk shkojnë më shumë 15-16 gradë Celsius,”- përfundoi Osmani.

Italia dhe Kroacia janë pushtuar nga një mot i keq prej dy ditësh. Rrugë dhe hekurudha janë bllokuar duke izoluar shumë banorë. Në Venetto u rrëzua dhe një urë për shkak të motit të keq dhe furtunës.