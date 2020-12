Shqiptarët dhe ukrainasit garojnë për sheshet e drogës. Pse u vra 38 vjeçari shqiptar?

Një enigmë e pafund, pjesët e së cilës duhet të bashkohen për të provuar të kuptohet modeli kriminal që fshihet pas personazheve të cilët vitet e fundit kanë përfunduar vazhdimisht në mes të karabinierëve, policisë financiare dhe policisë.

Udhëtime për drogë me marrëveshje fitimprurëse duke qarkulluar mbi një milion euro brenda pak ditësh. Rreth 100 kg kokainë u shitën në vetëm tre muaj në territorin e Torvaianica, Pomezia dhe Ardea.

Lidhjet janë të lehta për tu bërë

Edhe një herë nisemi nga vrasja e Selavdi Shehaj. Emri i tij është shumë i vështirë për t’u shqiptuar nga italianët, kështu që ai, një shqiptar 38-vjeçar, zgjedh të quhet Simone, por në botën e nëndheshme, ku shpejt bën rrugën e tij, ai njihet si “Sparrow”.

Shkallëzimi i tij është i shpejtë dhe për një kohë të shkurtër ai arrin të bëjë emër në krimin e organizuar. Nga një shpërndarë i vogël, bëhet një pikë referimi në bregdetin romak dhe përmes një turneu të “kushërinjve”, organizon dyqanet në plazh përmes kioskave të bregdetit nga Torvaianica në Tor San Lorenzo. Biznesi rritet vit pas viti: fillimisht ata menaxhohen nga Campo Ascolano, pastaj, pas arrestimit në gusht 2017 dhe arrestit shtëpiak, ata vazhdojnë nga Tor San Lorenzo. Aty ai u jep urdhra “kushërinjve” të tij, të cilët mund të lëvizin lirshëm ndërsa ai është i mbyllur në shtëpi. Por sa i përket lëvizjeve, në realitet edhe ai – gjatë periudhës së arrestit shtëpiak – shihet çdo ditë.

Fytyra tjetër e Simone

Kjo është konfirmuar nga banorët e lagjes. Simone shkoi përreth, me sa duket sepse kishte një orë që i ishte dhënë çdo ditë gjykata për të bërë pazar. Ishte e lehtë ta takoja në baret e zonës, duke lëvizur me biçikletën e tij të madhe jeshile fosforeshente. Ai nuk kishte frikë të tregonte byzylykun elektronik në kyçin e këmbës. Nëse dikush e shikonte, ai buzëqeshi. Ai ishte miqësor me këdo, ofroi pije dhe u bë miq me të gjithë gjatë vitit të kaluar në zonë, aq sa në Tor San Lorenzo ai portretizohet si “një person shumë i mirë, me një zemër flori”, duke ndihmuar persona në nevojë. “Ai gjithmonë sillej mirë,” thotë një person që dëshiron të mbetet anonim, “Nuk më interesonte se çfarë bëri për të siguruar jetesën. Sigurisht, e pashë që kishte byzylykun në kyçin e këmbës, ai vetë më kishte thënë një nga herët e para që ishte në arrest shtëpie, por këtu ai gjithmonë ka treguar korrektësinë më të madhe me të gjithë: i mirë, i dashur, e bëri veten të disponueshëm për të gjithë, gjithmonë me një buzëqeshje. Kur mësova se e kishin vrarë, me të vërtetë më erdhi shumë keq. Nuk e meritonte atë, sepse e bëri veten të dashur”. Ja, kjo ishte fytyra tjetër e Simonit.

Ai mund të ketë shkelur në kallat e dikujt ndërsa ishte në arrest shtëpiak – por ai ende kontrollonte tregtinë e drogës në plazhet nga Torvaianica në Tor San Lorenzo – ose hakmarrja lidhet me një histori edhe më të vjetër. Këtu përqendrohet vëmendja e hetuesve.

Përplasja për territoret

Duke filluar nga viti 2018, familjes mafioze siciliane iu desh të merrej me grupe të tjera kriminale, të paktën për sa i përket tregtisë së drogës. Balanca që deri atëherë ishte mbajtur shumë mirë, edhe në sajë të ndërhyrjes së vazhdueshme të “paqebërësit” Francesco D’Agati, një bos i moshuar sicilian i cili gjithashtu banon në Tor San Lorenzo, i cili arriti të siguronte që grupet e ndryshme mafioze nga ‘ Ndrangheta te Camorra, duke kaluar nga mafia siciliane – mund të jetonin së bashku duke ndarë hapësirë ​​dhe biznes pa penguar njëri-tjetrin, tani ishte prishur.

Dhe shkak u bë ardhja jo vetëm e mafies shqiptare dhe sllovene, por edhe të vullnetit të një farë grupi kriminal romak që dëshiron të përmbysë dominimin e Fragalà.

Ky grup përbëhej nga personazhe të tillë si Fabrizio Piscitelli , i vrarë në Romë në parkun e Ujësjellësve më 7 gusht 2019, në rrethana shumë të ngjashme me ato të vrasjes që ndodhi një vit më vonë në Torvaianica. Por ka edhe njerëz si Fabrizio Fabietti dhe binjakët argjentinas Emiliano dhe Nicolas Pasimovich. Në të kaluarën, Piscitelli kishte rënë në konflikt me Fragalà ndërsa ishte në burg. Por kjo nuk është e gjitha. Më 2 prill 2016, pas një lufte që përfshiu binjakët argjentinas, Emiliano Pasimovich u përpoq të vraponte mbi Simone. Ndodhi në Torvaianica, në Viale Francia. Duke pretenduar të largohej, Emiljano hipi në makinën e tij dhe u largua disa metra larg, për t’u kthyer sapo vuri re që Simone ishte në trotuar.

Në këtë mënyrë, ai u përpoq ta godiste me makinë, duke mos parashikuar reflekset e shpejta të shqiptarit, i cili ishte i shpejtë ta shmangej dhe për pasojë, makina u përplas me një shtyllë.

Padyshim që askush nuk e denoncoi episodin, sigurisht as Simone, e cila i mohoi gjithçka karabinierëve që ndërhynë për të zbuluar aksidentin. Këto gjëra – në atë mjedis – u zgjidhën në mënyra të tjera. Por cila ishte arsyeja e grindjes së furishme dhe vrasjes së mëpasshme në tentativë? Kjo është një pikë në të cilën hetuesit do të duhet të përpiqen të hedhin dritë, edhe me vdekjen e Simone rindërtimi bëhet më i vështirë. Me atë rast ishte një dëshmitar, i cili megjithatë mohoi të kishte njohur Pasimovich ose kanë parë diçka të dobishme.