Thanë që vajza në foto me Andin nuk ishte Tea, Shqipja e vërteton me fakte

Thanë që vajza në foto nuk ishte Tea, Shqipja e vërteton përsëri, por këtë herë me fakte

Ditën e djeshme ish-konkurrentja e “Përputhen” Shqipe Hysenaj publikoi një foto të vjetër të Andit ku duket me një vajzë.

Ajo ishte shumë e sigurt se ajo vajza ishte Tea.

Ajo përkrahë fotos kishte shkruar, “Tea dhe Andi në klasë të parë kishin mbledhur lekët për kafe. Foto bombastike që është direkt për skualifikim, sepse janë shtirur se nuk njihen të pafytyrët dhe mashtruesit. Janë tallur me një publik të tërë, me konkurrentët brenda, me produksionin. Hë moj Olsa ku je? Të shpëtoi ky detaji i vogël? Skualifikoi! Apo po fle gjumë dhe zgjohesh vetëm nga klikimet. Tani do e tregosh veten sa e drejtë je. Se unë të njoh por publiku që s’të njeh. Me mua e tregove drejtësinë.”

Më pas dolën disa foto ku shihej qartë se vajza që ishte në foto nuk ishte Tea, por një ish e dashura e Andit.

Por sigurisht Shqipja nuk e la me kaq, ajo postoi foton e njëjtë përsëri në Instastory-in e saj duke i dhënë disa fakte që prapë bëri që të dyshonin të gjithë se vajza në foto mund të jetë Tea dhe se këta të dy ishin njohur më parë.