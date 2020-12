SHBA: Sanksione kundër Turqisë për blerjen e S-400 nga Rusia

Projektligji për buxhetin e mbrojtjes (NDAA) për vitin 2021 në SHBA parashikon vendosjen e sanksioneve kundër Turqisë për blerjen sistemit e rus S-400.

Projektligji thotë se blerja e S-400s përbën një “transaksion të rëndësishëm”. Prandaj, bëhet thirrje që dispozitat e CAATSA (Ligji për t’u marrë me kundërshtarët e Amerikës përmes sanksioneve) të zbatohen dhe të paktën pesë sanksione të vendosen brenda 30 ditëve nga nënshkrimi i saj.

“Blerja nga qeveria turke e sistemit të mbrojtjes ajrore S-400 nga Federata Ruse duke filluar në 12 korrik 2019, është një” transaksion i rëndësishëm “siç përshkruhet në nenin 231 të ligjit CAATSA… Jo më vonë se 30 ditë pas datës së miratimit të tij të këtij ligji (buxheti i mbrojtjes për 2021), presidenti duhet të vendosë pesë ose më shumë sanksione të përshkruara në nenin 235 të Aktit CAATSA në lidhje me çdo person që, me vetëdije, është angazhuar në blerjen e sistemit të mbrojtjes ajrore S-400.”

Projekt-ligji përcakton që pas një viti presidenti mund të heqë sanksionet me kusht që të certifikojë komitetet përkatëse të kongresit që:

qeveria turke dhe çdo person që vepron në emër të saj nuk kanë më sistemin e mbrojtjes ajrore S -400 ose një sistem që e ka pasuar.

asnjë zyrtar i Federatës Ruse ose persona që veprojnë në emër të Qeverisë së Federatës Ruse ose sektorit të mbrojtjes të Federatës Ruse nuk do të operojë ose mirëmbajë ndonjë sistem të mbrojtjes ajrore S-400 ose sistem pasardhës brenda Turqisë.

Presidenti ka marrë garanci të besueshme nga Qeveria e Turqisë se nuk do të përfshijë ose lejojë me dashje ndonjë të huaj të përfshihet në ndonjë aktivitet për rikuperimin e sistemit të mbrojtjes ajrore S-400 subjekt i sanksioneve në përputhje me nenin 231 të Aktit CAATSA.