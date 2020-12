Justin Bieber kritikon ashpër fansen e Selena Gomez

Justin Bieber ka hyrë në Instagram për ta kritikuar një tifoze të Selena Gomez e cila u kërkoi përdoruesve të mediave sociale të ‘bombardonin’ Instagramin e Hailey Bieber me komente ofenduese.

Ai publikoi një story në Instagram për t`u përballuar me fansen, duke thënë, “Unë thjesht doja ta ndaja këtë në mënyrë që njerëzit të kishin një ide se me çfarë përballemi çdo ditë.”

Ndërsa edhe Hailey kishte për të thënë diçka, “Unë zakonisht rri e qetë dhe nuk i komentoj këto gjëra, sepse kam nevojë për të mbrojtur veten dhe mendjen time. Por me të vërtetë ka arritur në një nivel zemërimi dhe urrejtjeje që është tronditëse jo e shëndetshme dhe e trishtueshme. Unë kurrë nuk do të dëshiroja që në një milion vjet që dikush të trajtohej në këtë mënyrë dhe nuk do ta fal kurrë këtë sjellje urrejtjeje. Unë dua vetëm të mbështes, të lartësoj dhe të inkurajoj gratë e tjera në këtë industri dhe t’u uroj atyre asgjë tjetër përveç dashuri dhe sukses dhe uroj që të gjithë ndjekësit dhe mbështetësit e mi të bëjnë të njëjtën gjë !! Duke i uruar të gjitha të mirat gruas së re, shpresoj që ajo të gjejë dashuri, paqe dhe lumturi në këtë jetë!”, ishte postimi i plotë i Haileyt.

“Pasi pashë që mund ta lejoja të vidhte gëzimin tim, por pastaj mendoj për jetën e saj dhe sa e mjerueshme duhet të jetë që të dojë ta kalojë jetën e saj duke u përpjekur t’i bëjë të tjerët të ndihen të vegjël. Mësimi këtu është qe ajo po humbet. Jeta është kaq e mirë kur lartësoni dhe u shtoni vlerë njerëzve! Një jetë ku doni t’i bëni të tjerët të ndihen të vegjël do t’ju lërë pa miq dhe pa gëzim të vërtetë” përfundoi Bieber

“Ky justifikim i trishtuar i një njeriu thjesht i inkurajoi njerëzit në video që të shkonin fjalë për fjalë pasi gruaja ime u thoshte njerëzve të thoshin se marrëdhënia ime e mëparshme ishte më e mirë, e kështu me radhë. Unë thjesht doja ta ndaja këtë në mënyrë që njerëzit të marrin një ide se me çfarë përballemi dita ditës. Është jashtëzakonisht e vështirë të zgjedhësh rrugën e drejtë kur shoh njerëz si kjo që përpiqen dhe mblidhen për të mbledhur njerëz për të ngacmuar personin që dua më shumë në këtë botë. Nuk është e drejtë, vazhdoi ai. Por unë do ta them këtë, aq sa ka njerëz që duan ta kalojnë kohën e tyre duke degraduar publikisht duke u turpëruar dhe duke u përpjekur të na poshtërojnë ne do të dëshironim të pyesnim ata që e kanë atë në vetvete që të na jetojnë në lutje. Ne kemi nevojë për lutje dhe mbështetje ndërsa ne vazhdojmë të vendosim veten atje.”.