Reagimet për hapjen e dyqanit të syzeve, Elvis Naci: Më mirë të krijoja parti politike!

Imami Elvis Naci ka reaguar per menyren se si u percoll lajmi qe ai vete shperndau ne rrjetet sociale lidhur me dyqanin e syzeve luksoze qe ai njoftoi se ka hapur.

Naci thekson se postimi i tij ka marre shume reagime dhe pelqime, aqsa ai do bente mire te hapte nje parti politike.

“Me 57 mije pelqime, me 760 mije shikime dhe 4 mije komente me mire te kisha hapur parti politike se dyqan syzesh😀😀😀, pak shaka per ta nisur diten me buzeqeshje! Zoti ju begatofte. Amin”, shkruan Elvis Naci.

Elvis Naci i hyn biznesit të syzeve luksoze: Vëllezër, lutuni të na shkojë mbarë!