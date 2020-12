“Merret me meme”, Basha: Për 7 vite Rama nuk mbajti asnjë premtim

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar për debatin e memeve. Në një postim jë rrjetet sociale Basha shkruan se për 7 vite Rama nuk mbajti asnjë premtim.

Sipas Bashës, kryeministri nuk punon për të shpëtuar jetë njerëzish dhe për të ndihmuar shëndetësinë, por gjen kohë të merret me meme.

“Nuk punon për të shpëtuar jetë njerëzish dhe për të ndihmuar shëndetësine, por gjen kohë të merret me meme.

Nuk jep ndihmë financiare për shqiptarët në këto ditë të vështira, por përpiqet tu mbyllë gojën kritikëve.

Nëse gjithë kohën dhe paratë e harxhuara për të fshehur të vërtetën e dështimit me pandeminë dhe krizën, do ti kishte shpenzuar për të ndihmuar shqiptarët, Shqipëria nuk do të ishte sot vendi me ndihmën më të ulët ekonomike, shpenzimet më të ulëta shëndetësore dhe papunësinë më të lartë.

Për 7 vite Rama nuk mbajti asnjë premtim. Boll më!”, shkruan Basha.

Më herët sot kreu i qeverisë Edi Rama reagoi pas propozimit të Ministrisë së Drejtësisë ku parashikohet kriminalizimi i shpifjes duke përfshirë edhe postimet në rrjetet sociale.

Rama thotë se nuk ka asnjë shans të ndalohen memet me ligj, ndërsa ironizon autorët e tyre.