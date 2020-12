Gazetarja Fiori Dardha infektohet me Covid: Kam jetuar me maskë por s’i shpëtova

Gazetarja Fiori Dardha është infektuar me koronavirus. Lajmin e bën të ditur vetë gazetarja përmes një postimi në Instagram, ku thekson se nuk do të jetë për disa kohë në ekran.

Në mesazhin e saj, Fiori bën thirrje që të tregohet sa më shumë kujdes në këtë kohë, ndërsa shton se është infektuar, ndonëse e ka mbajtur maskën gjatë gjithë kohës.

Mesazhi i plotë:

Ndonese kam treguar nje kujdes te jashtezakonshem dhe prej muajit mars, (thuajse) kam jetuar me maske 😷, covidit nuk i shpetova dot! 🦠

Duke qene se jam autore dhe prezantuese e nje emisioni te perditshem, do te vazhdoj te punoj nga shtepia per te pergatitur jo vetem “BOOM”, por per te finalizuar sa me shpejt edhe projektin tim #GOCAT ✔️

Falenderoj Erion Korinin qe pranoi te me zevendesonte gjate diteve qe do te me duhet te qendroj e izoluar.

Rozana Radi dhe Erion Korini jane miq shume te mire dhe do te dine ta percojne kimine qe kane me njeri-tjetrin edhe tek publiku.

Kam fatin te punoj me nje staf te mrekullueshem dhe jam e bindur qe mbeshtetja e kolegeve dhe e drejtuesve te TV ORA nuk do te me mungoje edhe keto dite! 🤍

Rozi & Erion, ju vaftë mbarë! 🤞🏼

Kujdesuni per veten! 🙏

Sherim te shpejte per te gjitha ata (qe si une), po perballen me Covid – 19!

Me kujdesin e perkushtim e mjekeve dhe ndihmen e Zotit, do ia dalim! 🙏

Forca! 💪🏼